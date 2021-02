Alta Gracia: un hombre denunció la muerte de su perro pero la Justicia no halló culpabilidad alguna

Un hecho al menos peculiar, el que un vecino de Alta Gracia denunció en el mes de octubre en la ciudad. Su perro “negrito” había sido arrollado por una camioneta y fallecido en el accidente. Tras esto, el conductor, en un claro acto de deshumanidad, siguió su marcha, dejando al animal moribundo en el lugar.

El damnificado dijo que su perro era un miembro de su familia y reportó el hecho pidiendo justicia. La fiscalía de II turno de la ciudad intervino a fines de investigar el caso, pero para desanimo del denunciante, no halló culpabilidad alguna.

En el caso no hallaron intencionalidad del conductor, quien ni siquiera fue identificado, por lo se lo excluye de la aplicación del Art 3 de la figura penal de la Ley 14.346, que pena los “actos de crueldad contra los animales o daño”. Lo que se infiere del hecho, entiende la Justicia, es que el conductor tuvo una conducta desacertada al no detener su vehículo ni realizar auxilio al animal y ni siquiera pedir disculpas. No obstante, esa acción tiene que ver con su ética y educación pero no puede juzgarse en materia penal.

Es por ello que el caso fue cerrado y no se hallaron responsabilidades por la muerte de “negrito”.