Álvarez Rivero quiere que el PRO expulse a los legisladores que votaron el juego online

Siguen las repercusiones tras la sanción de la regulación del juego online en la Provincia de Córdoba: Ahora desde el espacio de la Senadora Nacional Carmen Álvarez Rivero quieren que el PRO expulse a los cuatro legisladores (Silvia Paleo, Alberto Ambrosio, Raúl Recalde y Darío Capitani) que impulsaron y votaron el proyecto. Además lanzaron una junta de firmas para que se derogue la ley.

“Es imperdonable que la iniciativa haya salido del PRO, porque propusimos la agenda de la gente y esta ley es en contra de la gente; da la sensación de que le han hecho un servicio al Gobierno provincial”, dice la Senadora. “No basta con decir que estuvieron mal y comernos la ley. Si la mayoría no quiere la ley, hay que derogarla. No me importa que esta acción política moleste dentro del PRO”, sentenció Álvarez Rivero.

«Si ellos están enojados, nosotros estamos muchos más: habría que expulsarlos del PRO; deberíamos seguir los pasos del radicalismo que se encamina a expulsar a (Orlando) Arduh. Es evidente que hubo una matufia”, dice Sebastián García Díaz, la dupla de la Senadora Nacional dentro del PRO. “No al juego, al narco ni a la trata de personas. Levantamos nuestra voz ante las autoridades del PRO para que le llamen la atención a estos legisladores que trajeron zozobra a Juntos por el Cambio. Cuatro pícaros que presentaron este proyecto para beneficiar al peronismo y hacer que el costo político se diluya. Vamos a señalar la responsabilidad política de estos cuatro legisladores”, apuntó García Díaz refiriéndose a Darío Capitani, Silvia Paleo, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio.