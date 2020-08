Amalia Vagni con los tapones de punta por las decisiones del COE regional

Este mediodía, y ni bien finalizó una nueva sesión del Concejo Deliberante, la Presidenta de Bloque de Alta Gracia CRECE, Amalia Vagni, habló con la 88.9 y como ya lo hizo en otras oportunidades, marcó las falencias y desprolijidades con la que, a su entender, se sigue manejando en COE Regional 8.

“Es un tema que me sigue preocupando a sobre manera y del que olvide referirme en el Concejo. Que el coe 8 salga a decir que no va a dar mas parte de la cantidad de contagiados que tenemos de Coronavirus me parece una irresponsabilidad absoluta”, inició la Concejal, argumentando que esa decisión no hace más que seguir generando psicosis en la gente que necesita informarse sobre el número de enfermos en la ciudad.

“Ni hablar que esto se da en un marco en el que hemos tenido muchos contagios en los últimos días, entonces es el Coe quien debe informar, no el Municipio. Están dejando a los periodistas en ascuas y es a través de ellos que todos nos informamos”, agregó.

Por otra parte, la edil radical habló del escrito de Barrio Liniers, el cual llegó a la mesa del Concejo y fue de público conocimiento en los últimos días: el repudio que se le hace a Servicios Públicos por el desmonte en la Reserva Natural de ese sector de la ciudad.

“Esto no tiene nombre ni apellido, es un devenir de cuestiones que van sucediendo en el Municipio. Tenemos un código de protección ambiental que parece que esta al vicio guardado en un cajón, un concejo de ambiente que no se cita y que seria un buen ámbito de discusión de estas cuestiones. No solo de estas dos plazas sino de posibles reservas naturales a futuro que podríamos estar implementandolas. Falta el entendimiento de que si el patrimonio natural no lo cuidamos nosotros, nadie va a venir a hacerlo”, sentenció Vagni.

“Ese tronco que se arrancó fue la evidencia de que hay algo que no se esta cumpliendo. El código de ambiente es muy clarito y fue la incorporación de la una vieja ordenanza que habla de la NO poda del arbolado publico”, culminó.