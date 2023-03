Amalia Vagni: «De Loredo dio una muestra de humildad»

Amalia Vagni, edil de Alta Gracia Crece, habló con el equipo de «Todo Pasa» sobre la definición de la candidatura de Luis Juez a gobernador, tras el gesto de Rodrigo De Loredo de correrse de la misma.

«Habla de la humildad de los grandes. Primó la provincia, importa lo que se viene, sino vamos juntos va a ser muy difícil revertir estos 24 años de Hacemos Por Córdoba. Ambos pusieron en balanza eso» expresó Vagni.

Ante la pregunta si fue una muestra de debilidad, opinó: «Más que debilidad, pienso que es todo lo contrario, en cada uno de los pueblitos que el recorrió, demostró estar al lado de los vecinos. Nos necesitamos más que nunca. Si había algún radical al que no les gustaba Luis, ésto terminó de convencerlos».

Con respecto al resto de los candidatos -también se elegirá vicegobernador, legisladores y tribunos de cuentas- dijo: «Por estas horas, se estará determinando las candidaturas en Capital». Sobre De Loredo, -quien en el mensaje no especificó que lugar ocupará- aseguró que tras la determinación de las elecciones en la Capital, se anunciará cual será su sitio.

La concejal afirmó desconocer si el ex presidente Mauricio Macri se comunicó con De Loredo. «Sé que muchos militantes no sólo de la UCR sino de otros partidos de la alianza de todo el país vieron ese gesto y lo han saludado, ha caído bien. Era una encrucijada dirimir entre ambos candidatos que son muy fuertes. Lo admiro cada vez más, por esa valentía y despojo. Lo que tiene que primar es la ciudadanía y no las aspiraciones personales».

Del armado de la lista «hacia abajo», Vagni aseguró que «todos dentro de JPC, deben saber que algunos van a estar y otros no».

En particular, sobre el candidato a legislador departamental de JPC, la ex-legisladora manifestó: «Estoy trabajando con todos los equipos, hay muchos departamentos que ya tienen candidatos definidos y otros que no, como nosotros. Hay varios candidatos y otras alternativas, caminar, están caminando, muchos sin billetera. Lo vamos a dirimir entre esta semana y la otra, no tengo preferencia ni de partido político, quien tenga mayor cantidad de votos, será».