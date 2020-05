Amalia Vagni pidió la intervención del Intendente en el conflicto del transporte urbano

El conflicto del paro de transporte llegó esta mañana a la sesión del Concejo Deliberante. La difícil situación que los trabajadores de las lineas de colectivo urbano local, viene atravesando- y que en paralelo afecta a los usuarios- lleva ya más de un mes y lejos de llegar a una solución, la problemática se agudiza.

En medio de una olla popular realizada en la terminal de ómnibus de esta ciudad, la cual luego fue suspendida mediante intervención judicial, el Concejo Deliberante a través de la voz de la Concejal Amalia Vagni, se refirió al tema. La edil solicitó, concretamente, la intervención del Municipio en la situación a fines de que sirva de mediador entre las empresas de transporte involucradas y sus trabajadores. Esto, para tratar de llegar a un acuerdo definitivo y favorable.

“No se el fondo de la cuestión ni el por qué las empresas no abonan los haberes adeudados, pero los subsidios al transporte no se han cortado y deberían priorizar las familias de estos choferes que están sin trabajar desde hace mucho tiempo y que no cuentan con ningún ingreso“, dijo la ex candidata a viceintendenta de la ciudad.

En paralelo, y asintiendo a los dichos de su par opositora, el Concejal Pablo Ortíz reconoció que la situación es tal y realmente preocupante, sosteniendo que personalmente había recibido a algunos choferes del transporte local y marcó la diferencia entre estos y “las picardías políticas de las cuestiones gremiales” que giran en torno.

“El Estado Nacional a través de sus instrumentos le permitió a muchos empresarios locales su crecimiento y los insto a colaborar, algo que celebro, pero hoy los empresarios del transporte no tienen gasto de combustible ni de mecánica ni nada, tienen los vehículos parados, entonces deberían tener un poco mas de empatía con quienes trabajan todo el año. Hay 16 familias que la están pasando verdaderamente mal“, sostuvo Ortíz.

El pedido pasó a la legislación general.