“Amor no clasificado”: la muestra pictórica finaliza mañana

La muestra pictórica Amor no clasificado: donde pinta poner el alma que se está exponiendo en la Casa de la Cultura desde el 14 de Febrero culmina mañana domingo 8 de Marzo, fecha que estaba prevista porque las obras representarían los dos días: el relacionado al amor y el relacionado a la mujer.

La autora de las obras es Laura Carabajal, una artista que vive hace 15 años en La Bolsa y quien en dialogó con RESUMEN expresó: “En el transcurso de la muestra tuve sensaciones de todos los colores, podría decir que un día la muestra fue color azul y otros días amarilla pero los días más lindos fueron rojo bermellón”.

Un detalle para destacar es que las obras no tenían color rosa, el cual está culturalmente asociado al día de los enamorados y al día de la mujer.

“Quería una exposición que no me exponga a mi sola y convocamos a los artistas de Paravachasca y fuimos armando encuentros de almas que convocaron a otras almas que fueron invitando a otras almas y así fuimos un montón de gente no clasificada cruzándonos con la certeza de que el amor es lo único que nos sana” aseguró Carabajal relacionando así el nombre de la muestra con el objetivo cumplido.

Un momento para resaltar para Laura: “El ‘olé,olé,olé’ de mis compañeras de Hockey en el día de la apertura, llevamos la cancha a la Casa de la Cultura. Y con las coplas sinvergüenzas empezamos a descontracturarnos”.

La artista

Laura Carabajal es una artista autodidacta, nacida en Santa Fe, que desde hace 15 años reside en La Bolsa. Su obra aborda con gran sensibilidad a las mujeres y sus vínculos. Con una imagen figurativa, predomina un especial enfoque sobre el papel de lo femenino, en el que la artista sintetiza sus opiniones políticas, sociales y sexuales. Con un registro primitivo de formas y colores vivos, la obra gira en torno a mujeres, animales y el medio ambiente natural en el que vive la artista.