Ana Lila Cabiedes: “No es ético lo que se hace desde la comuna”

En el mes de febrero, el Secretario y la Tesorera de la Asociación Civil “Juntos por los Aromos” denunciaron irregularidades dentro de esta institución. Esta semana, Ana Lila Cabiedes visitó los estudios de la 88.9 para comentar en qué situación se encuentra hoy dicha denuncia ante el ente judicial.

“Nosotros cuando la acompañamos a Nelly en el 2015, a fines de ese año decidimos armar la ONG y funcionó perfectamente. En 2019, al entrar Nelly a la comuna hubo algunos inconvenientes pero seguíamos recibiendo lo que el Estado nos podía llegar a mandar para los subsidios. El año pasado, con Eduardo Cardozo, renunciamos a la comuna, pues había disparidades en cuanto a horarios de las actividades. No tenía por qué mezclarse lo que era la ONG con la comuna. El asunto es que se nos retuvo las llaves y los documentos de Tesorería de la ONG. Hemos presentado todas las pruebas para poder resolver esta situación y no hemos tenido respuestas”, explicó Ana Lila Cabiedes al equipo de Todo Pasa.

Tanto Cabiedes como Cardozo solicitaron las llaves y documentos correspondientes a cada función para poder cumplir con sus tareas. La solicitud llegó a la Justicia, cuya resolución fue otorgada el día 14 de julio. La Inspección General de Justicia admitió la denuncia con respecto a la entidad de la Asociación Civil y ordenó la conformación de una comisión normalizadora para regular la situación de la institución. “Esto es de los vecinos para que ellos tengan su espacio para poder formarse y tener algún tipo de entretenimiento. Me parece y creo que muchos están de acuerdo, que ha sido mal usado políticamente. Nunca nació para este fin”, expresó la tesorera. La Justicia determinó que tienen un plazo de 10 días hábiles para conformar la comisión normalizadora y ésta, a su vez, cuenta con 60 días para conformar la comisión oficial.

En cuanto al diálogo con la Presidenta Comunal, Cabiedes declaró: “Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de que nos responda. Entiendo la situación de pandemia, pero queremos aunque sea hacer un zoom para poder solucionar esto. El tema de ella viene mayormente por algo personal. Le enviamos una notificación que íbamos a organizar un zoom desde la comisión directiva para hablar sobre esto y no hubo respuesta. Siempre dentro de la comisión nos manejamos perfectamente. No entendemos por qué al renunciar a la comuna, nos expulsó de la ONG, y declararon a su marido como presidente de la Asociación, aunque desde el IPJ no se lo aceptaron”.

Entre otras irregularidades manifestadas por la Tesorera de la Asociación, comentó que desde el espacio de Nelly Morales organizaron una firma colectiva de los socios para renovar autoridades, cuando en realidad el fin de esos documentos era pedir la destitución de la comisión directiva. “Lo único que queremos es darle transparencia a todo esto”, finalizó Cabiedes.