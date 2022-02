“Anisacate tiene un déficit en la prestación de servicios desde hace 20 años”

“La vida política y de gestión viene pobre, y no de recursos”, comenzó la concejal, quien visitó los estudios de la 88.89 para hablar sobre la actualidad de la región vecina. “Anisacate sigue teniendo un déficit en la prestación del servicio del agua desde hace 20 años. Hoy quienes están en el gobierno están por una ausencia del vecino en política”.

La concejal apuntó que si bien el turismo se mueve por la ruta, no se queda en la zona a vacacionar. Señaló, además, que la oficina de turismo ha permanecido cerrada durante toda la temporada. “La gente se queda por el boca en boca pero no por políticas de promoción. Anisacate te recibe con una obra millonaria de agua que está parada hace tres meses. Siguen anunciando la obra del playón municipal pero no creo que la gente vaya allí para buscar agua”.

Contini aseguró que desde la oposición van a cruzar de forma directa su presupuesto y tarifaria con las obras sin concluir. “Sigo cuestionándolos como vecina. No están haciendo gestión para los vecinos y no nos convocaron ni siquiera para decirnos si la obra de agua continúa o no. Hubo cambios en el gabinete y no se anunciaron a la gente, no sé para qué se aprobó la resolución de gestión pública si no anuncian los cambios. Te venden una imagen de gestión para que la gente compre y vote. Lo que me conviene a mí es que gobierne alguien honesto, aún si pertenece al peronismo, así como también si hay un radical que es deshonesto, no lo van a ver conmigo. Si la gente quiere cambios, debe cambiar el gobierno”.

Por último, la concejal brindó su apoyo a la referente del bloque de Alta Gracia Crece de Alta Gracia, diciendo “acompaño a Lucía Allende, que sepa que no está sola y que no es la «hija de» ni un objeto”.