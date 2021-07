Annemie Busse: “El Concejal Manuel Ortiz me parece un irresponsable”

Ayer la Concejal del Bloque oficialista “Hacemos por Alta Gracia” Ana María “Annemie” Busse fue entrevistada en el programa “Todo Pasa” de la radio 88.9 y se le consultó su opinión acerca de el trascendido que publicó RESUMEN hace días sobre la probable presentación de un proyecto de ordenanza por el cual se obligaría a los miembros del Poder Legislativo a certificar 7 horas diarias de trabajo presencial.

A Ese probable proyecto, la Concejal Busse le asigna autoría a su compañero de bloque, Manuel Ortiz, asegurando que al momento de que presentó la idea en el despacho del peronismo ella tuvo “una discusión y diferencias con el Concejal Ortiz cuando planteó la situación” y además al respectó criticó: “Un Concejal o un funcionario no trabaja siete horas al día, sino las veinticuatro horas. El Concejal está al pendiente del pedido de ayuda de un vecino en las diferentes situaciones que este atraviese, yo he sido empleada municipal y he marcado siete horas de trabajo cuando trabajaba arduamente en el Ejecutivo durante nueve años y si se aprobara un proyecto de esta índole no tendría ningún problema. Pero me parece una irresponsabilidad que diga que un funcionario que cobre lo que cobre trabaje siete horas al día, siendo que el mismo tiene que estar al pendiente las veinticuatro horas por lo tanto disiento totalmente con este proyecto que quiere presentar Manuel Ortiz”, aseveró la Concejal quien además citó como ejemplo de laboriosidad al Secretario de Servicios Públicos de Alta Gracia, Pablo Ortiz.

Lo cierto es que las cosas en el bloque del oficialismo no andan nada bien, ya que Busse tuvo que recurrir al Concejal radical Marcelo Jean para presentar un proyecto por el que se crearían baños universales en todos los establecimientos de acceso público, proyecto que fue ingresado en el Concejo Deliberante y girado a la Comisión de Obras Públicas presidida por Jean, media hora antes de que la Concejal Busse criticara a su compañero de bloque y militancia partidaria, Manuel Ortiz. Trascendidos aseguran que Busse habría insistido hace varios meses en su propio bloque sobre el proyecto de ordenanza de baños mixtos, y al no haber encontrado interés de sus pares debió acudir a la oposición para realizar la presentación.