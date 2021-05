ANSES: advierten sobre llamados falsos sobre bonos

Un lector de RESUMEN DE LA REGIÓN, alertó sobre esta nueva y antigua forma de estafa: “Están llamando desde un número privado, se trata de una persona que dice ser asistente social, dice que el Gobierno de Nación está entregando un bono de 15000 pesos (…) y me pasó un número de cuenta de un banco privado para que vaya a activarla”.

Mane Chiotti, Titular del ANSES a nivel local, explicó a este medio: “No se llama desde ANSES ni se piden datos sobre cuentas, ni CBU. En este momento, excepcionalmente, estamos llamando para que reactiven la Asignación Universal por Hijo, pero tampoco se piden datos personales”. A su vez afirmó que se puede denunciar a través de un mail de la institución: [email protected].

“Dólares fuera de circulación”

La semana pasada, Daniel contó que el pasado miércoles 5 de mayo, alrededor de las 15 horas decidió pasar por la casa de su padre cuando salió de su comercio, a fines de ver como estaba. “Casi nunca voy a esa hora, siempre voy a la tardecita o a veces a la noche pero no se porque quise pasar y menos mal que lo hice”, contó.

Cuando llegó, se dio con un sujeto “muy bien vestido” en la vereda y a su padre- un hombre de unos 80 años- hablando con éste desde la puerta. “Crei que eran los del seguro, nunca me imaginé. Entré a la casa de mi viejo, lo saludo, le pregunto y ya tenía un sobre en las manos con dólares. Son casi sus ahorros de toda la vida. Me dijo que se los estaba por dar al del Banco para que los validaran porque lo habían llamado diciendo que había muchos dólares que quedaban fuera de circulación. Obviamente que al toque me di cuenta que era una estafa”, añadió el vecino.

Pero, muy astuto el delincuente, huyó antes de enfrentarse con él y de quedar al descubierto. “Cuando salí afuera y ya no estaba mas. Es claro que cuando vio que llegué, se dio cuenta que ya no iba a poder cometer el hecho y se fue. Se iba a llevar los ahorros de mi padre”, dijo.