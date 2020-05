ANSES continúa a puertas cerradas y la atención sigue siendo virtual y telefónica

Una de las dudas en el marco de esta nueva flexibilización de fase 4 de cuarentena, era saber cómo iba a ser la atención en Anses, una de las dependencias más demandadas durante todo el año pero más aún en estos tiempos difíciles.

La directora zonal, Mané Chiotti, habló con la 88.9 y aclaró, entre otras cosas, que la UDAI local no está preparada aún para reanudar la atención de modo presencial. “El Anses no abre las puertas a la atención al publico, eso lo tiene que tener claro la ciudadanía porque todavía se pone en riesgo la salud de los trabajadores y de los beneficiarios ya que la Anses es un lugar de atención masiva. Lo que si estamos haciendo es tener el protocolo sanitario interno para garantizar el funcionamiento a puertas cerradas ampliando las dos vias de comunicación que tenemos hoy, la atención virtual y la telefónica. Se va a mejorar el servicio del 130 y se van a ampliar estas oficinas virtuales tanto de los trabajadores que están pudiendo trabajar desde sus casas como de aquellos que no tienen licencia ni riesgo y que pueden reincorporarse al trabajo en la oficina a puertas cerradas”.

la ex candidata a viceintendenta de la ciudad, destacó además que a través de la página oficial de ANSES www.anses.gob.ar se están realizando las principales gestiones además del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). “Además del IFE se puede consultar por repagos, rehabilitación de beneficios de pensionados y jubilados, por suspensión de haberes o por maternidad y maternidad por discapacidad. Son gestiones que se pueden realizar online y es importante que ante este contexto donde la salud es lo primero, la gente debe acostumbrarse a usar esta via“.