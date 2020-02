Antonella Gavaz, la altagraciense que se llevó el primer puesto en el Certamen Fitness en México

La joven altagraciense reside en México desde el año 2018 cuando junto a su pareja decidieron ir en busca de un futuro mejor. Dueña de un cuerpo escultural, Antonella fue tapa de los diarios más importantes de Quintana Ro al consagrarse como flamante ganadora del 1º Certamen de Fisicoculturismo y Fitness del año realizado en Cancún.

En la modalidad de Bikini Novatas A, Anto Galaz, oriunda de Bº Sur de esta ciudad, se quedó con el primer puesto, dejando en segundo lugar a la cancunense Cecilia Beatriz Cairo; y en tercero, a Celeste Loyarte.

Mucha disciplina

En comunicación telefónica con RESUMEN, la joven se mostró muy contenta con el resultado, a la vez que contó lo que implica trabajar el físico para estas competencias. “Si bien entreno hace años y ser maestra de Pole me ayuda mucho en lo que es mantenerme, para esta competencia empecé a entrenarme fuerte hace tres meses y respecto al cambio de dieta hace un mes“.

Antonella entrena entre cinco y seis veces por semana, continúa haciendo baile y las pesas la ayudan a ganar fuerza. “Realmente creí que no iba a poder, no por el ejercicio porque es algo que me gusta y hago, sino por la dieta. Es muy estricta. Hace cuatro días dejé los carbohidratos pero la verdad es que estoy bien y muy enfocada en esto“, agregó la joven fitness quien ya se está preparando para el próximo certamen que se realizará el fin de semana y que, según dijo, es de una mayor jerarquía.

“Estoy muy contenta y emocionada y voy a seguir en esto”, culminó.