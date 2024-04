Antonio Gasalla tendrá un emotivo homenaje a su destacada trayectoria

No caben dudas de que Antonio Gasalla es uno de los humoristas más importantes de Argentina. Con sus personajes icónicos como Soledad, la Empleada Pública y Mamá Cora, ha conformado más de 50 años de carreras cubiertas de risas.

No obstante, pese a que ha encantado el corazón de todos los argentinos, ha padecido de algunos problemas de salud últimamente. De acuerdo con los dichos de su hermano, el actor no tendría la facultad de circular por su enfermedad: “Antonio está bien, está muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular (…) No hay otro remedio que atenderlo muy bien y llevar adelante la situación” , destacó Carlos Gasalla.

Ante este lamentable panorama, los fanáticos del humorista quedaron sumamente consternados. Sin embargo, esto podría cambiar dado que el Centro Cultural Kirchner le haría un tributo al humorista que cambió el humor en el país.

La celebración en honor al artista llevará el nombre de “Planeta Gasalla” y es una propuesta que reunirá las diferentes facetas del actor. En este sentido, este ecosistema permitirá que los usuarios se adentren al universo del humorista, marcado por la música, baile, y humor.

La base de este proyecto se remonta en la búsqueda de los personajes icónicos de Antonio Gasalla a su creador. Para lograrlo, estarán URDA y PILETA, dos extraterrestres que conformarán el hilo conductor de la trama.

Las fechas de la presentación serían el 20 y 21 de abril en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Los protagonistas serán Julián Sierra, Walter Canella, Laura Silva, Flavia Pereda, Luis López Morera, Silvina Tordente, Ezequiel Carrone, Marcelo Amante y Claudia Lavalle.

Por el lado de las entradas, las mismas serán gratuitas pero con límite de público. Para asegurar el asiento, puede reservarse la entrada con dos días de antelación a partir de las 14 horas. Si se logra conseguir el ticket, el usuario recibirá un mensaje en el correo que permitirá el retiro de la entrada física en la boletería.