AOITA y sus trabajadores en una situación desesperante: “Nuevamente han incumplido el acuerdo”

“Nuevamente los empresarios han incumplido un acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, nuevamente se han olvidado de todos nosotros”, así inicia el video que Emiliano Gramajo, Secretario General de AOITA, compartió a través de las redes sociales, visibilizando la lamentable situación que vienen atravesando, y las ultimas “malas nuevas” por los subsidios prometidos que aún no llegan.

“El Gobierno de la Provincia no intercede, le estamos pidiendo al Gobernador Schiaretti que intervenga a nivel Nacional para el arribo de estos subsidios nacionales que hace tres meses que no llegan, sin eso no podemos nada, el subsidio provincial fue de 15 mil pesos, un dinero que no alcanza. Tenemos que ser nosotros los que debemos seguir pidiéndoles paciencia, somos los únicos que les ponemos la cara. Ayer nos han comunicado que seguramente los subsidios llegan entre lunes y martes y yo les digo que supuestamente. Seguimos esperando y esta situación ya es desesperante”, agregó.

Cobrar esos subsidios tan elementales para los trabajadores que están parados desde hace mas de 150 días, es el primer desafío. El segundo, es saber si se van a mantener los puestos de trabajo. “Tenemos 60 familias aca y queremos saber si se van a mantener los puestos de trabajo. Es la peor crisis de la historia la que estamos atravesando y no podemos volver a la calle en este momento por el virus, hemos priorizado la salud de todos, pero necesitamos que el Gobernador intervenga”, enfatizó.

Aquí el video completo: https://www.facebook.com/aoita.delegacionaltagracia/videos/1046873225731923/