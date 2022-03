Apertura de sesiones: Hubo menciones a la oposición que sigue sin mostrarse unida

En el día de ayer se llevó a cabo la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la Ciudad de Alta Gracia con el tradicional discurso del Intendente Marcos Torres. En dos oportunidades Torres hizo mención a la oposición, hoy referenciada en Juntos por el Cambio.

Cuando en su discurso el Intendente hizo alusión a la suspensión del Encuentro Anual de Colectividades, apuntó a los Concejales opositores manifestando que «frente a las críticas destructivas y oportunistas acerca de la Comisión Especial, quiero agradecer a cada uno de los y las integrantes que cumplieron con la tarea de proyectar, programar y diseñar un festival de esa magnitud y en ese contexto tan crítico sin delegar la responsabilidad en un grupo de vecinos», sentenció Torres. Cerca del final, volvió a dirigirse a la oposición pidiéndoles que «acompañen este año sin especulaciones electorales, falta todavía para eso y la sociedad nos demanda, a todos, otra cosa», cerró.

Por su parte Juntos por el Cambio, o Alta Gracia Crece como se denominan los concejales y tribunos opositores, no se mostró unido y contaron con varias ausencias: El Tribuno de Cuentas Eduardo Molina, la referente del Frente Cívico Andrea Mondino y toda la dirigencia y militancia del PRO Alta Gracia no estuvieron presentes para acompañar a sus representantes en los órganos de poder del Municipio. Se desconoce la razón por la que un día feriado no pudieron asistir al acto político más importante del año en la Ciudad.

Tampoco hubo foto de unidad entre los presentes. El Presidente de la UCR local Martín Barrionuevo y la Concejal Lucía Allende evitaron posar juntos para la foto, luego del intenso cruce que apenas diez días atrás se llevó a cabo entre esos dos sectores terminando en una reunión en el Comité Radical en la que Barrionuevo echó a los gritos al ex Presidente partidario, Omar Allende.

Al momento de los balances y opiniones acerca del discurso del Intendente Torres, tampoco se pudieron poner de acuerdo: Por un lado algunos fueron tajantes en sus críticas manifestando que «lo que queremos es que se cumpla la mayoría de lo que se propone, en el 2020, se cumplió sólo con el 4%, mientras que en el 2021, apenas llegó al 17%» sentenció el Concejal Marcelo Jean; la Presidenta del Tribunal de Conducta Leticia Luppi, afirmó que «nos quedamos con un sabor a poco: la proyección de obras que ya se habían anunciado y que no se cumplieron pero que se volvieron a mencionar y el modo en el que se anunció la forma de gobernar, desde lo técnico, que me toca ver día a día en el Tribunal de Cuentas, no está muy claro»; y la Legisladora Provincial Marisa Carrillo manifestó que el Intendente «debe establecer prioridades». Pero por otro lado, hubo quienes no criticaron a Torres y dieron un mensaje de «respeto y deseos que pueda hacer lo prometido», publicó Martín Barrionuevo evitando nuevamente confrontar con el oficialismo municipal.