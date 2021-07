“Aquí en Inglaterra parece que no hubiera existido la pandemia”

Fagni Zanni, nacida en la ciudad de Alta Gracia, vive desde hace seis años en Bexhill On, al sur de Inglaterra y trabaja como cuidadora en un geriátrico. Vive junto a su hijo Oliver, de cinco años.

“Desde el 19 de julio el gobierno habilitó el uso opcional de la mascarilla. En mi trabajo si usamos el barbijo todo el tiempo, pero los adolescentes ya no la usan, a los niños pequeños nunca se los obligó a usarlas. Por ejemplo, fui a un supermercado y los cajeros si la llevan, pero el 80 por ciento de los clientes, no. Por lo general los adultos mayores la continúan usando pero el resto ya no” explicó la altagraciense sobre la situación actual en el país nórdico.

Y continuó: “Aquí está todo abierto, cines, discotecas, restaurants. Es verano así que las playas están abarrotadas. Hay casos, pero el gobierno quiere ir normalizando la situación”.

La altagraciense se enfermó de coronavirus y la “pasó muy mal”, según sus propias palabras. “Perdimos a dos compañeros en el geriátrico donde trabajo y fallecieron la mitad de los residentes del lugar, unas 25 personas y actualmente hay unos veinte. Desde hace semanas que nos seguimos testeando y estamos limpios”.

Con respecto a la situación del país en general, Fagni Zanni contó que el 80 por ciento de los habitantes están vacunados y que a partir de la mitad de agosto empezarán a vacunar a menores de 18 años. Según su experiencia, no hubo crisis económica como aquí en Argentina. Al principio de la pandemia, hubo faltante de algunos productos en los supermercados, pero solamente en ese momento. En relación a la cuarentena, opinó: “Tengo familia y amigos en España y cuando ellos comenzaron con la cuarentena, yo comencé con los cuidados, si bien aquí en Inglaterra se pensaba que no iba a llegar y se comenzó más tarde con las medidas sanitarias”. Actualmente, “Se ve mucha tranquilidad en la gente, como si no hubiera ocurrido ninguna pandemia. La gente quiere volver a su rutina, está cansada de este tema”.