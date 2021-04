Aquí una por una las nuevas restricciones en Córdoba

Por estas horas, acaba de culminar la conferencia de prensa de la Mesa de Seguimiento Sanitario Provincial tras los anuncios de las nuevas medidas de restricción tomadas por el Gobierno ante la segunda ola de Covid-19.

Dichas medidas regirán desde este sábado 1º de mayo hasta el viernes 21 inclusive y son las siguientes:

– Circulación: de lunes a viernes, restringida y sólo para esenciales de 23 a 6. Sábados, domingos y feriados, de 0 a 6.

– Bares, restaurantes y paseos gastronómicos: deberán cerrar de 23 a 6 de lunes a viernes y de 0 a 6 los sábados, domingos y feriados.

– Gimnasios: de 7 a 22.

– Competencias deportivas de ligas amateurs y eventos deportivos de todo tipo: suspendidos.

– Actividades y reuniones sociales y/o familiares de más de 10 personas en domicilios particulares: suspendidas.

– Clases: sin modificaciones, pero piden extremar el cumplimiento de los protocolos.

– Comercios no esenciales, centros comerciales y galerías: funcionarán entre las 9 y las 21.

– Salones de eventos infantiles: permanecen abiertos con protocolo.

– Parques públicos: abiertos, pero las estaciones de gimnasia y juegos infantiles permanecerán inhabilitados.

El Ministro de Gobierno Facundo Torres aclaró que cada departamento o localidad puede agudizar las medidas, en caso de que el incremento de positivos sea mas importante en su zona. Además, dijo que las burbujas escolares están funcionando muy bien y por ello han decidido continuar con la presencialidad en las escuelas.

Por ultimo, el ex Intendente de Alta Gracia hizo énfasis en que las competencias deportivas amateurs fueron suspendidas y no la actividad deportiva en sí (un picadito entre amigos, un partido de padel entre dos, etc), debido a que lo que se intenta es evitar los viajes y traslados de muchas personas a los torneos.