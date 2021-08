Araceli ofrece 5 mil pesos por la moto que le robaron

Fue su suegro quien le avisó esta mañana a Araceli que su motocicleta no estaba. El domingo, la había acompañado al trabajo a su novio y prácticamente se ausentó durante todo el día, por lo que cree que el robo fue en horas de la madrugada.

“Nosotros vivimos en un departamento en calle Matheu y hay un portón y la moto siempre queda del lado de adentro. No nos dimos cuenta y se ve que esa noche no cerramos el portón. Ayer me fui a ayudarle a mi novio en su trabajo así que ni cuenta me di que la moto no estaba. Recién me avisó mi suegro esta mañana”, contó la damnificada a RESUMEN.

Se trata de una Guerrero Trip color azul modelo 2012, dominio 890HHS. “Soy manicura y es mi medio de movilidad”, agregó angustiada la joven a la vez que aseguró que radicó la denuncia correspondiente.

Araceli ofrece 5 mil pesos a cambio de recuperar su moto tal y como estaba- es decir- sin alteraciones de ningún tipo. A todo aquel que tenga alguna información, ruegan comunicarse al 3547 461125