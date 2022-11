Argentina enfrenta a Emiratos Árabes en el último amistoso antes del Mundial de Qatar

El rival, Emiratos Árabes, número 46 del ranking de la FIFA, no será un oponente exigente y la presencia de Arruabarrena en el banco de suplentes asegura el carácter «amistoso» del partido.

El «Vasco», ex DT de Tigre y Boca Juniors, contó, en tono de broma, en distintas entrevistas que ya le advirtió a sus dirigidos que no pueden «tocar» a Messi ya que si le pasa algo no podría volver a la Argentina.