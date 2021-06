Artesanos reclaman trabajar en Villa La Bolsa

Esta mañana volvió a funcionar la Feria Agroecológica de Paravachasca en Villa La Bolsa, tras un mes de estar cerrada. En Anisacate también se habilitaron las ferias, desde la semana pasada, entre ellas la de Los Chañaritos , en la previa al día del padre.

Sin embargo, los artesanos y productores de la Feria Artesanal y Cultural de La Bolsa debieron suspender sus actividades en la jornada de este sábado 19 de junio.

Luciana Frontera, quien tiene el puesto de artesanías en vidrio y minerales y es la encargada de los espectáculos que solían darse en el marco de la feria, manifestó a RESUMEN DE LA REGIÓN que la única explicación que le brindaron de porque una feria si y otra no, es porque la agroecológica vende productos esenciales. Frontera relató que en temporada eran 60 puestos y sin embargo no se registraron contagios y que en esta ocasión serían solamente 15. La artesana expresó su descontento ya que Villa La Bolsa es una localidad pequeña, con menos de 30 mil habitantes al igual que las aledañas, por ello no entienden los productores porque no los dejan trabajar. “El lunes nos juntaremos los productores y el martes pediremos reunirnos con la jefa comunal” finalizó.

“Como siempre, a última hora se nos avisó que no podemos abrir, cuando en la misma comuna y en comunas aledañas si se pueden abrir las ferias, claramente la comuna de La Bolsa no nos deja trabajar. Durante la temporada, cuando había mucha gente, no hubo ningún contagio, cuidamos los protocolos y aún así no se nos deja abrir, a pesar de que estamos al aire libre y cumplimos todos los protocolos” expresaron los integrantes de la feria.

“La artesanía no es un hobby, es nuestro trabajo” explican los artesanos. Por ello piden la reapertura de la feria Artesanal y Cultural de Villa La Bolsa, ubicada en la Plaza de la Memoria, sobre Ruta 5.

Sobre la feria