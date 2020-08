Asambleas permanentes en la sede del Correo Argentino: ¿A qué se debe?

Este lunes y para sorpresa de muchos, la sede del Correo Argentino de la ciudad amaneció con sus puertas cerradas y con un cartel en el que confirman que están de “asamblea permanente”.

Al respecto, no ha habido un comunicado oficial pero, según trascendió, se trata de una medida a nivel provincial en la que hubo estrictas ordenes de que la razón no saliera a la luz. Al menos, por ahora. Así mismo, hay versiones que dan cuenta de conflictos internos de la misma empresa y no para con terceros.

Por otro lado, se desconoce por cuanto tiempo perdurará la falta de atención y esto ya causa un dolor de cabeza en quienes deben usar el servicio.