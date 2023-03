Atenas batalló con Ferro, pero se le escapó en la última y volvió a perder en la Liga Nacional

Sabor amargo nuevamente para Atenas. El equipo dirigido por Álvaro Castiñeira perdió en su visita a Ferro por 88 a 87 en lo que fue una nueva edición del primer clásico de la Liga Nacional de Básquet.

Con un punto de ventaja y a 13 segundos del final, Mariani perdió una pelota clave para Atenas que terminó aprovechando el local para ganar por la mínima diferencia.

El Griego venía de caer ante Boca en La Bombonerita por 103-71 y este jueves volvió a tropezar en el torneo. Con este resultado, el equipo de General Bustos acumula solo dos victorias en l temporada y llegó a su derrota número 29, que lo mantiene en el fondo de la tabla con 33 puntos.

En la próxima fecha, Atenas recibirá en el Cerutti a San Martín de Corrientes, el próximo viernes 24.

Parciales

Primer cuarto: Ferro 29-18 Atenas

Segundo cuarto: Ferro 52-41 Atenas

Tercer cuarto: Ferro 69-69 Atenas

Último cuarto: Ferro 88-87 Atenas

La crónica del partido

Atenas perdió el clásico con Ferro por 88 a 87. Javion Blake fue el goleador del juego con 19 puntos. En Ferro se destacó Leonel Bettiga.

El clásico con más historia de la Liga Nacional arrancó un poco improlijo por ambos bandos. Poca efectividad y varias pelotas perdidas. En ese marco, fue el local quien sacó una leve ventaja ya que a las pérdidas de Atenas las aprovechó corriendo la cancha y anotando puntos fáciles. Ya transcurridos los minutos Ferro fue ampliando la diferencia gracias al buen goleo colectivo y la gran tarea defensiva de Leonel Bettiga. El Griego sumó 9 pérdidas en el cuarto. Los primeros diez fueron para los de Caballito por 29 a 18.

La tendencia del primer tramo siguió en el segundo. Atenas se mostró débil en defensa y sin recursos para atacar. Así, el local metió un parcial de 11 a 5 para escaparse a 17 (40-23). Con la rotación del banco, buen ingreso de Javion Blake, Máximo Araujo y Matías Stanic, el equipo cordobés pudo correr más, presionó más y achicó la diferencia a 9 (51-42). El dato, en el Griego debutó el juvenil Lee Aaliya, quien llegó a préstamo de Gimnasia de la Plata, equipo que juega la Liga Argentina.

Con todo volvió Atenas del descanso con todo, un doble con bonus para Lee Aaliya y dos bombas de tres puntos de Omar Cantón lo pusieron a cinco (53-48) pero rápidamente los locales frenaron el avance Griego. Luego aparecieron Octavio Sarmiento (10 puntos) y Federico Mariani (8) para revertir el tanteador y pasar al frente (64-65). Cuando Atenas no dejó correr a Ferro pudo manejar el ritmo del partido, cuando esto no fue así, la ventaja siempre fue para el local. Para rescatar, la levantada de Atenas tras estar 17 abajo en el segundo cuarto, situación que no se había visto en toda la temporada. El tercero lo terminaron 69 iguales.

Más parejo y como en los viejos tiempos, fue el último cuarto. Promediando la mitad estaban 76 a 79. Javión Blake sostenía a Atenas en ataque con puntos claves. En Ferro el goleo era repartido. A falta de 3.26 para el final estaban 82 iguales y la tensión cada vez era mayor. Federico Mariani, faltando 1.15, metió un doble con bonus y ventaja de tres (84-87). Dos simples de Bettiga puso a Ferro a uno. Una increíble pelota perdida por Mariani le dio la chance al local de pasar al frente (88-87) con 13 segundos por jugarse. La última bola la tuvo Blake pero no logró definir y a Atenas se le escapó el triunfo de las manos.

Crónica: prensa Atenas