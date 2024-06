¡Atención fanáticos! Ya se anunció la décima edición del Lollapalooza Argentina

Todavía resuenan los acordes de la edición anterior y ya se empieza a palpitar la próxima. Lollapalooza Argentina se prepara para celebrar 10 años de su desembarco en el país y anticipó algunos detalles de lo que se viene. Con algunas marcas registradas del evento, como la presencia de destacados artistas de la escena local e internacional, el festival presenta algunas novedades para los fanáticos de esta parte del mundo.

Como en todos los años anteriores, Lollapalooza se realizará en el Hipódromo de San Isidro y la fecha confirmada es la del 21, 22 y 23 de marzo de 2025. Además de los Early Bird -los tickets que salen a la venta antes de confirmarse la grilla- y los abonos generales -planes que los usuarios compran para asistir al festival-, la novedad por el décimo año la trae Lolla FAM, una nueva dinámica que le dará beneficios y reconoce a los fans de Lollapalooza Argentina que hayan ido a cinco ediciones o más. Así, los más fieles tendrán a disposición un canal de venta exclusivo, que se sumará a una nueva categoría de abono: 3 Day Pass Plus.

Con respecto a los tickets, estos podrán ser adquiridos desde este miércoles 5 de junio desde las 10 de la mañana para quienes tengan el beneficio de Lolla FAM. El jueves 6 a la misma hora se pondrán a la venta los Early Bird, el abono para los tres días del festival, abierto para el público en general. Una vez agotados, se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes instancias. Se podrán adquirir en hasta seis cuotas sin interés con la tarjeta Santander American Express únicamente en el sitio All Access. La producción que está a cargo de DF Entertainment y, alertó específicamente que no se adquieran tickets en sitios que no sean oficiales.

Desde su primera edición en 2014, el festival movilizó a más de 2.100.000 de personas marcando un antes y un después en la industria del espectáculo en Argentina. Las canciones, los looks, el merchandising, la gastronomía y otros atractivos transformaron el tradicional espacio hípico de zona norte en un gigantesco campo al aire libre, ideal para pasar con familias, amigos y conocer gente.

En el plano artístico, pasaron más de mil bandas y solistas nacionales e internacionales que dieron forma a un espectáculo único. Entre los visitantes más ilustres, se encuentran Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Feid, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, entre otros.

En el plano local, desfilaron Fito Páez, Babasónicos, María Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, WOS, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emilia, Khea, Trueno, Cazzu, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco y Diego Torres, solo para mencionar algunos. Una oferta variada de géneros y estilos para constituir el entramado decisivo de la propuesta Lollapalooza.

Con respecto a los diferentes planes que los interesados en asistir podrán adquirir, esta edición aniversario propone tres packs diferentes. En primer lugar, está el 3 Day Pass que cuenta con acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios y una serie de beneficios. La compra de comida y bebida de los mejores chefs y restaurantes, compra de merch oficial de bandas y del festival, acceso al beergarden para mayores de 18 años, acceso a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, recorrida de obras de arte de distintos artistas, estaciones de agua gratuitas, puestos de carga de cashless y alquiler de lockers.

3 Day Pass Plus ofrece ingreso a dos sectores exclusivos dentro del predio donde habrá espacios de relax con sombra, acceso a wifi, baños preferenciales, pantallas gigantes con transmisión del festival, acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless y juegos en el césped. Además, propone ingreso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas además de la vista preferencial a los escenarios principales del festival, áreas de relax y descanso, acceso a wifi, baños preferenciales, lockers, acceso a compra de comida y bebida exclusivos y carga de cashless.