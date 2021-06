Noelia Martínez, atleta oriunda de Rio tercero, compitió en el último Sudamericano de Atletismo que se disputó en Ecuador. En una entrevista exclusiva con RESUMEN deportivo por la 88.9, hizo un balance sobra su actuación en la competencia donde logro una medalla de plata. Además destacó el gesto que tuvo Santiago Maratea, para que pudieran viajar a Ecuador.

“La verdad que empezó medio a los golpes, pero se pudo resolver todo y nos pudimos acomodar bien, así que estamos muy contentos”.

“En lo personal yo me sentí bien, en las pruebas individuales esperaba un poco más, pero fue año muy complicado, muy difícil. Estuve Lesionada, en donde pase un año entero sin correr y me costó adaptarme, y bueno cuando me rehabilite, me cayeron las competencias y no logré tener tiempo para hacer una buena base de pre temporada y eso se siente y mucho. No logre técnicamente ni con el volumen de entrenamiento adecuado llegar en condiciones. Después lo vi muy reflejado en las carreras, de acuerdo a todo eso me fue como tenía que ir, pero no es mi mejor performance”. Comenzaba Noelia su balance respecto al inicio de la competencia.

La riotercerese, logró junto a Leandro Paris, María Ayelén Diogo y Elián Larregina la medalla en la posta mixta 4×400, una disciplina nueva dentro del atletismo. En la cual no habían tenido mucho entrenamiento previo a la competición.

“Es la primea vez que se realizaba este relevo y la primera vez que se hacía a nivel Sudamericano. Además, era la primera vez que nosotros la corríamos y estamos en el ranking mundial en el puesto 23. La verdad que fue un buen tiempo y considerando que nunca habíamos competido juntos, ni habíamos podido entrenar para el pasaje pasarnos el testimonio. Y más allá de todo eso salió muy prolijo con muchas cosas para mejorar y corregir. La verdad que es muy satisfactorio, se pueden corregir muchas cosas, pero con las posibilidades que teníamos nos desempeñamos bastante bien y cada uno dio lo mejor”.

Con respeto a lo que se viene luego de la finalización de torneo, Noelia decía lo siguiente.

“Ahora damos por terminada la temporada, la primera parte del año. Ahora si nos vamos a enfocar a entrenar en su totalidad para hacer una pretemporada como corresponde. Está medio parado por la pandemia, pero en principio tenemos una Copa de Clubes en octubre, pero ya estoy preparando una temporada Indoor dentro de lo posible, y ver de gestionar ese tipo de torneos, alguno que se haga en Sudamérica o Europa”.

Para culminar, la velocista oriundo de Rio Tercero, destaco la gran ayuda, y el gran gesto que tuvo el influencer Santiago Maratea, consiguiendo el vuelo chárter para que pudieran viajar.

“La verdad que es un vergüenza lo que pasó. Fue una movida tremenda lo que hizo Santi, fue lo mejor que nos pasó a los atletas argentinos y principalmente a todos los que tuvimos que viajar. Puedo decir que fue la mejor gestión que tuvo el Atletismo de nuestro país en su historia, nunca tuvo una gestión tan rápida, tan eficiente y tan práctica. Si no hubiera sido por él, nosotros no hubiésemos viajado. Nos hubiésemos quedado cada uno en su casa”.

“Nacho Carballo le manda un mensaje a Santi, el casualmente lo ve, se comunica con la aerolínea, y ahí comenzó todo y en menos de 24 horas ya teníamos la plata y el viaje pago. Para todos fue un estrés importante, no dormíamos haciendo esta movida, pero tuvo un final feliz, pudimos competir y cada uno en su disciplina y sus pruebas y cada uno dio lo mejor de sí para lo que se había estado entrenando”. Concluyó.