Avión a pique: «Hubo una detención brusca del motor»

En comunicación telefónica con el programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9, el Presidente del Aeroclub Alta Gracia, Lucas Laforte, contó: «Se trató de un incidente no un accidente, la emergencia se produjo cuando estaban despegando, abandonando la pista y por ello no pudo retornar a la pista, girar y volver. Sino que tuvo que buscar en el terreno que tenía en frente y llegar volando hasta su objetivo».

Los pilotos que tripulaban la aeronave, ambos de Córdoba Capital, afortunadamente no sufrieron heridas, «pudieron bajar por sus propios medios sin siquiera un rasguño. Hubo una falla del grupo motopropulsor de la nave, que se precipitó a tierra fuera de los límites del aeródromo, sobre un terreno lindero al cementerio» detalló Laforte.

Ahora la Junta de Accidentes deberá determinar cuáles fueron las causas: «principalmente lo que hace el organismo es analizar el lugar del hecho, no se puede tocar nada, como cuando hay un accidente de autos. Aunque no haya heridos, en este caso. Se verifica la trayectoria, se toma testimonios a los pilotos, a los testigos y se analizan las condiciones. Luego, dentro de la aeronave se busca la causa de la falla. En estos casos, donde por fiortuna no hubo lesionados ni fallecidos, trabajan bastante rápido. Ayer, al rato del incidente se apersonaron en el lugar ya que tienen base en Córdoba Capital, hicieron los análisis y liberaron la nave».

Además el presidente narró que los bomberos voluntarios llegaron rápidamente, removieron el combustible y los elementos eléctricos, para que no se produjeran incendios.

En detalle, Laforte contó que se trató de una aeronave liviana privada-no pertenece a la Escuela de Vuelo de la entidad-, del tipo experimental, «certificada y habilitada como corresponde por las autoridades aeronáuticas». Usualmente suele estar en otro aeródromo en la capital cordobesa y estaba transitoriamente aquí. «Tenía un basamento transitorio aquí en Alta Gracia, estaban haciendo prácticas habituales, de toque y despegue o emergencia simulada. En esta práctica se presentó la emergencia real, en la que tuvieron una detención brusca del motor y se precipitaron a tierra siguiendo los procedimientos que se llevan a cabo en estas situaciones, que es de hecho lo que les salvó la vida» concluyó.