Axel Bernhard, «The Beatles» y las historias detrás de sus shows

El próximo domingo 16 de enero, el músico Axel Bernhard se presentará en Alta Gracia en un concierto ambientado en el repertorio de «The Beatles», con anécdotas y experiencias personales en algunos de los lugares donde la legendaria banda actuó y, junto a personas que participaron de la historia del famoso cuarteto de Liverpool.

El concierto tendrá lugar en Villa Roma, Achaval Rodriguez 374 , Alta Gracia, a las 21hs y la entrada es un bono contribución $ 300 pesos.

Para reservas: 0351 253-0215

Axel Bernhard es un guitarrista y compositor que se ha especializado en el repertorio de The Beatles y se remontará a The Casbah y The Cavern en Liverpool , The Star Club y el Kaisserkeller en Hamburgo, a sus encuentros con Pete Best, Astrid Kirchherr, Tony Sheridan y otros serán parte de esta noche tan especial de Villa Roma.

Axel, quien reside desde hace años en la ciudad de Hamburgo , Alemania, realiza habitualmente presentaciones en clubes y festivales de Europa , en lugares como The Cavern en Liverpool y otros del circuito Beatle , así como también desarrolla periódicamente giras por Argentina.