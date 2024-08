B° Crucero Sud: son emprendedores, los desvalijaron por tercera vez y piensan en vender la casa

La inseguridad no da tregua en Alta Gracia. Lautaro y Martina son vecinos de B° Crucero Sud desde hace poco más de dos años y, aunque parezca increible, ya los desvalijaron por tercera vez.

La joven pareja de emprendedores no se había recuperado aún del último robo, cuando delincuentes volvieron a violentarle la casa para apoderarse de numerosas pertenencias. Una perdida millonaria que les genera bronca, impotencia y hasta ganas de vender el inmueble.

«Llegué a mi domicilio tipo 18:40, todavía estaba de día y me doy con que la puerta de mi casa estaba reventada, abierta y que estaba todo revuelto. A esa escena ya la conocía» , dijo inició Lautaro en diálogo con RESUMEN. El joven se dedica a vender insumos de mantenimiento y construcción mientras su novia tiene un local de estética.

El damnificado asegura que a pesar del duro golpe, trató de tomarlo con la mayor calma posible y reconoce que su zona está «abandonada».

«Vivo en un lugar que está donado, donde no hay luz pública, son 200 metros de calle sin salida, es una zona abandonada. Es la tercera vez que nos roban y no me está gustando nada esto, todo indica qué le voy a poner un cartel de venta, ver si alguien quiere comprarla, es una alta inversión y necesito apoyo del Municipio, o del Ersep, cada vez que me entran a robar le pongo más seguridad, ahora anulé la puerta hicimos la denuncia. Siento una tristeza de no poder tener un hogar tranquilo», añadió indignado el joven.

Entre los elementos que sustrajeron está: secador de pelo, planchita, cabina de uñas, ropa, zapatillas, notebook, parlante, motoguadaña, motosierra, bomba de pileta, bomba periférica, bomba presurizadora, hidrolavadora, entre otros. Los delincuentes intentaron llevarse una motocicleta pero no lo consiguieron.

La denuncia fue radicada.