El caso de Karina Moyano ha tomado gran repercusión. La docente fallecida trabajaba en una institución de nivel inicial de Barrio Argüello. El hecho tomó relevancia a partir del grado de acoso laboral que recibía la docente por parte de la directora de la escuela, quien la hostigaba de manera permanente, aún estando de licencia por enfermedad. Mónica San Felippo, Secretaria General de la UEPC del departamento, expresó su opinión sobre el caso. “A ningún docente en carpeta médica se le puede molestar hasta que finalice su licencia por enfermedad y regrese a su lugar de trabajo. Esto no es sólo acoso laboral, sino también moral. Considero que fueron exabruptos autoritarios de destrato hacia la maestra y que si los altos medios, desde supervisores, hasta el Ministerio de Educación, estaban al tanto de esto, tienen la obligación de intervenir. También escuché el audio de la Directora que circuló y digo que bajo ningún motivo se puede acosar tan indignamente a un docente diagnosticado con problemas de salud, menos lo que esta directora pretendía”.

En relación a posibles situaciones de acoso laboral sucedidos dentro del departamento Santa María, la referente de UEPC comentó que ha habido algunos casos puntuales donde docentes sufrían situaciones de acoso por parte de sus superiores, y que algunos llegaron hasta el dominio del Ministerio de Educación por su gravedad. “A veces la palabra no alcanza porque ya el problema ha trascendido. Nosotros recibimos no solamente docentes por temas pedagógicos o situaciones salariales, sino también situaciones de malos tratos o destratos, donde buscamos que haya una conciliación a través de la palabra. Cuando la palabra no alcanza, se recurre a los altos mandos, y se resuelve el traslado del docente”.

Con respecto a la situación gremial por el paro de la semana pasada convocado por CTERA, San Felippo explicó que el día 12 pusieron a consideración los criterios para negociar los aumentos, los cuales serán bimestrales y habrá una revisión en noviembre por la inestabilidad económica. “Al momento de negociar, ponemos en la mesa tanto el salario del docente activo como del jubilado. Como no se consideró un aumento para jubilados, cesaron las negociaciones en su momento. Logramos revertirlo y habrá un mismo aumento para docentes en actividad y para jubilados”. Los docentes ya cobraron parte del aumento en mayo, correspondiente a un 30%, y se le sumará un poco más del 40%, llegando así a un 78%, aunque ya se anuncia que la inflación será del 90%. Hoy y mañana se evaluará la propuesta en las escuelas, y el día jueves se reunirán en una Asamblea Resolutiva donde el Departamento resolverá si se acepta o no la negociación, mientras que el viernes habrá una Asamblea Provincial donde si cada departamento da el sí, se cobrará automáticamente por planilla adicional el aumento el aumento de julio para docentes activos y jubilados.