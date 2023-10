Barrionuevo: «Cuando asumamos, no sólo controlaremos sino también propondremos, hay que caminar la calle y estar con la gente»

El referente de la UCR, Martín Barrionuevo, visitó los estudios de FM 88.9 y habló sobre cómo viene trabajando de cara a diciembre, la campaña a favor de Bullrich y algunos sinsabores que dejó la elección local.

«Vienen procesos de renovación que corresponden a dos generaciones de lucha, por lo menos. No queremos confrontar porque no estamos en condiciones ni social ni partidariamente de llevar este tipo de pelea. Si los resultados hubieran sido otros, los análisis hubieran sido otros. Allende y Jean pueden salir a hablar, están en su derecho. Se está dando una restructuración, no sé si de la mejor o peor manera, se está dando desde hace algunos años» comenzó Barrionuevo.

«Si bien los votos no nos acompañaron, bueno habrá que barajar y dar de nuevo, analizar cuál es la causa, si bien yo pienso que ha sido la división y voy a trabajar por la unidad. A la gente no le interesa nuestras peleas» manifestó el Presidente de la UCR, sobre los comicios a intendente.

Sobre cómo viene trabajando en la previa a su asunción como concejal, contó: «Recién vengo de dos reuniones de barrio General Bustos por un problemón con el agua. Yo vengo señalando la problemática de los servicios públicos. En el concejo se van a poder llevar a cabo diagnósticos, iniciativas, estadísticas, apoyar lo que está bien y disernir en lo que no estamos de acuerdo. Seremos contralor y aportaremos proyectos. Tenemos con Lucía (Allende) y con otros jóvenes proyectos y nuestro objetivo es unir».

Ante la pregunta si ¿está atada con alambre la unidad con Allende?, respondió: «Los lugares son de la UCR y de Alta Gracia Cambia, las bancas son del partido. Los lugares se deben trabajar desde el partido. Creo que hay muchos dirigentes que han aportado a la sociedad y al partido mucho. Pero los tiempos han cambiado. La realidad exige renovación. El lugar no se le debe a nadie».

Sobre las declaraciones que realizó Ignacio Sala, donde afirmó que Barrionuevo y Allende «se atornillaron al lugar», dijo: «No sé si son cuestiones partidarias o personales. Yo no tengo nada en contra de la gente del PRO. Incluso hoy hay una reunión organizada por Abra Molina en la UCR para fiscalizar para Patricia Bullrich. Creo que el PRO desde la legislatura tiene mjucho para trabajar. Yo desde el Concejo seré un concejal presente, en la calle, ahondando en los proyectos que tenemos, no les puedeo decir a ellos cómo hacer su trabajo. Las cuestiones personales las dejo en mi casa y salgo a poner el lomo por la gente».

«Me pongo a disposición para volver a unir la coalición. Mediáticamente nunca agredí a un adversario ni metí cuestiones personales. Te puede no gustar mi desarrollo como persona pero yo no voy a hablar de nadie».

Con respecto a la posibilidad de una desafiliación del edil Marcelo Jean por su paso del bloque «Alta Gracia Crece» al «Juntos por Alta Gracia», Barrionuevo afirmó: «Esas discusiones se deben dar puertas adentro de nuestro Comité, si algo hemos aprendido en estos años, es a hablar internamente. Los trapos se lavan en casa».

En relación a cómo trabajarán en conjunto con las otras fuerzas, aseguró: «A nadie le sobra nada, tenemos que trabajar juntos. Estoy a disposición para trabajar».

Respecto a las internas partidarias, aseveró: «Ya estamos trabajando. Creo que hay muchos jóvenes que pueden ocupar ese cargo. Creo que debe haber una renovación nuevamente. Hay que tener la madurez suficiente para unirnos. Hay que territorializar la ciudad».

«Hay lineamientos generales que vienen desde otros partidos y nosotros nos amoldamos. En política tenemos vocación y convicción, siempre estuve en la UCR, hacemos política para y por la gente. Si hay algunos personajes de la política que se unen a candidaturas presidenciales para hacer guita no es mi caso. Nos conocemos todos. No hay que atornillarse en la política. Particularmente es la primera vez que voy a ocupar un cargo» refirió Barrionuevo en respuesta a Sala.

«En el Concejo Deliberante, a partir del 10 de diciembre, profundizaremos algunos proyectos, renovación dle partido, no solo controlaremos sino también propondremos, hay que caminar la calle y estar con la gente» concluyó.