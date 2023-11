Barrionuevo: «En Alta Gracia apoyamos al cambio y tenemos una excelente relación con La Libertad Avanza y el Juecismo»

Martín Barrionuevo, referente de la UCR y concejal electo, dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» y dio sus conclusiones tras las elecciones del domingo pasado.

«Con nuestro grupo partidario, también junto a las autoridades departamentales definimos apoyar a Milei. La gente lo eligió y somos respetuosos de ello. Nosotros Nosotros nos expresamos no a favor de Milei sino a favor del cambio. Hoy veo un horizonte, con algunos ítems, ojalá lo pueda cumplir dentro del marco de la democracia: que el recorte tiene que ser a la clase política y no a los argentinos. Hay que tratar de apoyar lo que Argentina necesita, por supuesto que tenemos nuestras diferencias con respecto a la educación pública» afirmó Barrionuevo. «Por supuesto que hay que felicitar a la ´La Libertad Avanza´ porque tienen al presidente de la república» agregó.

Con respecto a los dichos del legislador electo Ignacio Sala, sobre el ´oportunismo´ de apoyar a Milei un par de días antes de los comicios, el referente respondió: «En primer lugar, la UCR existió y existirá garantizando los derechos y las obligaciones de los argentinos. En segundo lugar, me reuní con Ignacio el miércoles antes e intercambiamos algunas palabras. No somos improvisados, tenemos conviciones, las decisiones las discutimos y debatimos y no nos quedamos con lo que definan dos o tres dirigentes en Buenos Aires. Nosotros nos amoldamos a lo que los vecinos querían y no nos equivocamos, ganamos la elección, más allá de que la UCR debe reestructurarse y pensar hacia adelante en que debemos modificar como lo hizo Bullrich y Macri, que opino deberían haber esperado a la decisión de la coalición».

En relación a cómo se está conformando el gabinete de Milei con varios nombres del ala de Juan Schiaretti y proyectando una unión de LLA y HUPC, y teniendo en cuenta que desde la UCR apoyan a LLA, dijo: «No creo terminar dentro de HUPC, somos la UCR, no estamos a favor ni del populismo y bregando por la ética del estado. Tiene una buena aceptación de los cordobeses, respeto a Schiaretti y a Llaryora pero nosotros no tenemos nada que ver y entiendo que estos nombres tienen que ver con la agenda de Mauricio Macri».

A partir de las declaraciones que dio el jefe comunal de Villa del Prado y ex presidente del partido a nivel departamental, Nelson Luján, opinó: «Martín Barrionuevo y el equipo la que pertenezco no le teme a las elecciones ni de los afiliados ni a los ciudadanos de Alta Gracia. El radicalismo es mucho más grande que una o dos personas, respeto mucho a Nelson pero no es momento de buscar culpables. Si buscar renovación y no perpetuidad en cargos políticos».

Respecto a cómo sigue su agenda y cómo comenzará a trabajar en el Concejo Deliberante como edil, afirmó: «Mi posición es trabajar en conjunto con Lucía Allende para y por los vecinos desde la UCR o desde Alta Gracia Cambia, estamos hablando con los referentes de LLA y del Juecismo, nadie puede solo, hay que ir con mucha cintura, con mucha humildad. Trabajaremos con mi compañera de banca hacia la sociedad. Lo que el intendente haga bien lo acompañaremos y lo que no, propondremos proyectos». «No son mis adversarios ni mis enemigos los del PRO, pero últimamente tenemos menos coincidencias y eso no quiere decir que está todo perdido. Tenemos que tener gestos y buenas acciones desde ambos lados».