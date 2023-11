Barrionuevo: «Massa es la versión full del kirchnerismo, por ello y por pedido de los vecinos, votaremos a Milei»

El concejal electo de «Alta Gracia Cambia» y Presidente de la Unión Cívica Radical Circuito Alta Gracia, Martín Barrionuevo, fue entrevistado por el equipo de «Todo Pasa» de Fm 88.9 sobre su postura ante el ballotage, su trabajo en la Defensoría del Pueblo y cuáles son sus objetivos para el 2024 como edil.

Sobre cómo continuará trabajando la Defensoría del Pueblo se va a instalar en Alta Gracia, es un apéndice de la entidad provincial, es de los vecinos y para los vecinos. «Yo no puedo seguir ahí por dos motivos, no son compatibles los cargos y la otra es una cuestión ética mía, que no lo haría. Alguien seguirá seguramente y falta determinar un lugar físico. Maximiliano Capdevila podría estar de ese cargo, pero puede ser otra persona» expresó Barrionuevo.

«Mario Decara creo que se queda todo 2024, luego se determinará que sucederá con él, pero ese es un tema que me excede a mí, yo estoy a dispoción. Estamos en un proceso de cambios en la estructuración nivel provincial, estamos dentro de un espacio que se llama ´Córdoba Abierta´ y estamos forjando gente nueva, Compromiso y Renovación no escapa a eso, estamos pensando ya en las elecciones del año que viene, al poder hay que forjarlo.

Nuestro espacio está trabajando para tratar de hacer lo mejor posible» explicó sobre la continuidad o no de Decara frente a la Defensoría del Pueblo.

Con respecto a la polémica que se generó alrededor del vehículo en el cual se manejaba el referente de la UCR, aclaró: «Hace 60 días devolví el vehículo de la defensoría porque cumplía una función tenerlo para mi trabajo, que era buscar los reclamos de la gente. Hoy me vine caminando hasta la radio. no me pertenece ni me perteneció».

«Espero estar a la altura de las circunstancias y generar proyectos para mejorar la vida de los vecinos de manera responsable, sobre todo a los jóvenes para quienes están forjando su futuro, para que puedan desarrollarse como personas y como profesionales» manifestó el joven, sobre su futuro como concejal. Ante la pregunta si ya tiene pensado su primer proyecto, adelantó: «Estamos trabajando y estudiando. Hoy la sociedad demanda tener conocimientos, no un título. Con eso vamos a aportar y vamos a acompañar con lo que creamos que sea para el crecimiento de la ciudad y después vamos a presentar proyectos que espero que el oficialismo pueda acompañar también».

En relación a la emergencia hídrica, aseguró: «Sabíamos que venía una crisis hídrica, porque Punilla lo venía diciendo. Me parece bien que se hable del uso responsable del agua pero la prevención debería venir de antes. Hay una ordenanza que habla de la instalación de medidores de la que no se habló porque perjudicaba a la cmapaña electoral. Al margen de que hay barrios que hace 15 o 20 años tienen problemas de agua. Esperemos trabajar juntos para solucionar el problema. Hay que hablar urgentemente de educación y concientización».

«Por supuesto que hay proyectos, hay trabajo. Falta comunicarlo. No me parece mal que se marque tarjeta cuando ingresás a una comisión. Aún no hemos dividido en que comisiones vamos a estar con Lucía (Allende). Ella será un pilar. Yo pienso que hay que salir del recinto a los barrios. Lucía será un pilar para apoyarme en las cuestiones técnicas, yo vengo de trabajar en los barrios» detalló sobre el trabajo legislativo.

Ante la pregunta por el runrún de la conformación de una oposición a Barrionuevo, dijo: «Yo respeto mucho a todos los dirigentes históricos. Por supuesto hay veces que coincidimos y otras veces no, si hay interna nosotros estamos listos. Yo no repetiría ni loco, pero si alguien de mi espacio, si alguien que comulgue nuestras ideas y que no haya estado 20 años dentro del radicalismo. Con Omar Allende hace mucho que no hablo, está todo bien a nivel político y personal pero no nos une un ´amiguismo o acuerdo´. Yo aprecio mucho a Jean pero él se presenta como concejal de ´Juntos por Alta Gracia´ y quiere disputar una interna en la UCR y trabajaría gratis para Marcos Torres. Yo no le puedo decir a él vos sos radical o no sos. Él sabe dónde está».

«No tendría problema de sumar gente de otros espacios pero eso se construye, durante un tiempo, en un lapso, no se puede dar de un día para el otro», agregó.

Pasando a nivel nacional, más precisamente sobre el ballotage, Barrionuevo aseguró: «Estos últimos 20 días he hablado con muchos vecinos y ellos me dicen ´che no se borren, pongan la cara´. Massa es la versión full del kirchnerismo. Mi decisión es personal y no tiene que ver con lo que dice el comité a nivel nacional. Me parece que Macri y Bullrich definieron ellos, rápidamente apoyar a Milei y pienso que deberían haberle preguntado a la coalición».

«Hoy en las mesas familiares se discute de política pero con memes no con proyectos e ideas. El peronismo siempre plantea la renovación y el cambio con ellos al poder. Siempre se acuerdan de Alfonsín tres meses antes de las elecciones. Yo voy a votar a Milei porque Massa es una versión full-full del kirchnerismo. De 10 niños, 5 son pobres y yo necesito probar un cambio. Es un lugar incómodo pero hoy no se puede ser neutral. Este espacio va a votar a Milei, ya hablamos con Darío Cuffa y vamos a fiscalizar. Sea quien sea el presidente, tiene que solucionar los problemas. Mi decisión es personal y no partidaria y para acompañar a los vecinos que me lo han pedido» finalizó.