Belem Bevilacqua, la primera árbitra cordobesa contratada en AFA

Belem Bevilacqua, nació en Rio Cuarto y se convirtió en la primera árbitra cordobesa en tener contrato en AFA. En una entrevista exclusiva con RESUMEN deportivo por la 88.9, nos contó cómo fueron sus comienzos y su desembarco en AFA.

“Empecé cuando estaba en sexto año del secundario y me invitan hacer el curso de árbitro, yo había hecho doce años de patín artístico y dejé. Como Siempre me gustó hacer actividad física, entonces empiezo esto del arbitraje. Lo empecé como algo muy tranqui al principio, nunca pensé que iba a llegar muy lejos con todo esto”.

Comenzaba Belem su relato sobre sus comienzos, donde realizo el curso provincial de arbitraje en Rio Cuarto. Al que luego le siguió un curso de jóvenes talentos avalado por AIAFA, que es preparatorio al curso de árbitro nacional.

“Uno de los requisitos que te exige AFA, es tener 12 partidos de primera división al empezar y 21 al terminar el curso, que son dos años. Yo los tenía a los partidos porque debute a los 19, pero como tenía 20 años, no pude iniciar el curso en AFA, tuve que espera un año para poder ingresar”.

La riocuartense recordó su primer partido que dirigió con tan solo 17 años, donde a medida que transcurría el curso de árbitro, hacia sus primeros pasos en los partidos de las categorías inferiores.

“El primer partido, tenía muchos miedos, era muy chica tenía 17 años, y por ahí la categoría de inferiores más grandes acá en rio cuarto son de la misma edad que tenía yo. Entonces al ser de la misma de edad y tenías que imponerte como autoridad era bastante difícil al principio. Lo mismo me pasó cuando debute en primera división con 19 años, y tenía como bastante miedo, por la mayoría de los que dirigía eran bastante más grande que yo”.

La frutilla del postre para la árbitra, fue la contratación de AFA. Esta relación de dependencia, se da después mucho trabajo y sacrificio. Ya que la casa madre del futbol argentino, una vez que se termina el curso nacional de árbitro, se ingresa en una tabla de mérito de la liga que se representa, Belem tuvo que trabajar, para ir escalando y poder llegar a los primeros planos del arbitraje.

“Cuando quedas en los primeros puestos te empiezan a citar como árbitro, no como línea. Yo debute en el regional amateur, venía siendo asistente durante 3 años. Sumado a que me convocaban a los campeonatos nacionales femeninos, todas esas instancias, son las que van evaluando para que te llamen. A fines del 2019 me llaman para rendir un examen en AFA, rindo el teórico y el físico bien. Por formalidad se iba a dar en marzo del 2020 el anuncio, pero llego la pandemia, y tuve que esperar un año. Fue bastante duro desde lo emocional, fue desmotivador, un año esperando, no sabía que iba a pasar, si iba a seguir vigente el examen que me habían tomado”.

“Pero una semana me llamaron que me iban a dejar en blanco, me dijeron tenía que firmar los papeles, no te das una idea la felicidad que tenía. A la otra semana me convocan para el Torneo Federal A, con la suerte que ahora el torneo convoca a cuartos asistentes. Al haber cuarto asistentes, por suerte me convocan más seguido a dirigir, es una experiencia hermosa”, concluyó.