Belgrano ganó en Santiago Del Estero y es líder de la Liga Profesional

Triunfazo de Belgrano en Santiago del Estero para seguir soñando. Cuando todo indicaba que íbamos directo al empate obvio, el «Pirata» logró cerca del final el gol glorioso de su depredador de área, Pablo Vegetti, para llevarse tres puntos de oro en su lucha por la permanencia.

Fue un 1 a 0 utilitario ante Central Córdoba de Santiago Del Estero, en el estadio «Madre de Ciudades», ante casi cuatro mil hinchas del «Pirata», que terminaron festejando a rabiar un partido clave para seguir bien prendidos, jugadas ya tres fechas de la Liga Profesional.

El encuentro se había presentado como una final o como un duelo de «seis puntos», teniendo en cuenta que ambos equipos son rivales directos en la lucha por no descender. Y quizá a ambos equipos le costó asumir esa presión, porque no hubo brillo y eligieron no perder. De todas maneras pareció que Belgrano siempre mostró más vocación de ir por más, incluso a pesar de su conservadora línea de cinco defensores.

La primera acción fue para el local, de la mano de Farioli con un remate desde la derecha que Losada mandó al córner con algo de dificultad. De contra tuvo un gran remate Santiago Longo en un recobre en la puerta del área tras un córner que magistralmente salvó Ledesma. Pablo Vegetti estuvo luchando en soledad casi siempre pero siempre estuvo alerta para no dejar salir al rival.

No fue demasiado diferente la tónica en el complemento, los dirigidos por Guillermo Farré fueron ganando espacio sin perder el orden aunque nunca fue decidido a atacar. Longo tuvo otro disparo de larga distancia sin fuerza y de hecho la contestación llegó de parte de Pittón pero Losada no dio ni siquiera rebote a pesar de la complicación que significado.

Ingresaron Hesar y Pereyra, el equipo tuvo más la pelota, pero ese control no se tradujo en el marcador.

Y en el dueño de casa, ni la excéntrica inclusión de la «Pulguita» Rodríguez pudo torcer el destino.

Se fueron neutralizando y el empate parecía obvio hasta que llegó el gol de Pablo Vegetti como premio al que más había intentado. A cobrar y, de paso, Belgrano con 7 puntos figura en lo alto de la tabla, para prolongar el sueño del campeonato y el ascenso a un escalón más elevado.