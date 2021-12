Biblio Sarmiento: modifican la fachada para que sea más accesible

Desde hace una semana se realizan trabajos en el ingreso a la biblioteca, ubicada en Prudencio Bustos 345. «La casa donde funciona fue prestada por la Comunidad Israelita, quienes nos apoyan en las obras, al igual que la Municipalidad de Alta Gracia y la Legisladora Provincial Marisa Carillo, quien nos está ayudando con el pedido de un subsidio» explicó Álvaro Farías, Presidente ded la Comisión Directiva a RESUMEN.

Se utilizaron los fondos recaudados entre el alquiler de las canchas de paddle -que funcionan en el terreno propiedad de la institución- y otros.

Entre las tareas que se realizan, se demolió una pirca «inútil», se bajó el nivel de otra, se movió el portón un poco más atrás y se construirá una rampa para las personas con discapacidad motriz, se sumará espacio verde; unos canteros con flores, se plantará un árbol y se instalará una cesto de basura. «Queremos que parezca una biblioteca y no una casa, que sea más accesible para todos» manifestó Farías. También quieren hacer modificaciones en el baño y por ello están dialogando con Eddie Barrrionuevo, aunque desconocen si van a poder concretarlo en este edificio, en el que están desde hace seis años.

También están pensando en arreglar el patio, donde funciona una huerta agroecológica, la idea es armar un espacio allí, techado o más cubierto.

El presidente afirmó que el momento más complicado ya pasó, que fue cuando tuvieron que cerrar: «Hay bibliotecas que no tienen personería jurídica y no les permite pedir subsisdios. Nosotros tenemos personería desde el ´89. Estamos buscando sumar más socios, solucionamos algunos problemas anteriores a esta gestión y estamos desarrollando redes». El objetivo para el 2022 es brir más días y que la usen no solamente los socios sino toda la comunidad.

Sobre la particularidad de la biblio, relató que allí hay ejemplares muy antiguos y que es un lugar al que asistieron nuestros abuelos y padres. Además es un «lugar muy hermoso para conectarse con un libro o al servicio d einternet ya que es un Punto de Conectividad».

En el 2022, proyectan comenzar con los trabajos en el lote que es su pertenencia, en José Hernández y Libertador: «Queremos hacer un espacio cultural y comunitario allí«.

La entidad permanecerá cerrada este lunes y miércoles y abrirá el viernes próximo por la mañana. Y cerrará por vacaciones del 22 de diciembre del 2021 al 17 de enero del 2022.