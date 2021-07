BMX: Facundo Lázaro comenzó de la mejor manera su participación en el Nacional

Facundo Lázaro está con un gran desafío en su aventura en Estados Unidos. Ya que está compitiendo en el Campeonato Nacional de BMX que se disputará en Kansas. De la misma participaran los mejores ciclistas, y el oriundo de Alta Gracia es parte de ese momento único.

En el primer día de competencia logró un séptimo lugar. Un muy buen resultado, siendo que participan los mejores del mundo. En las mangas clasificatorias de cuartos de final y semifinal había logrado una segunda colocación.

Antes de este compromiso el joven ciclista de Alta Gracia, participo de otras pruebas, en donde a pesar que era una categoría más alta de la que suele competir pudo salir victorioso.

“Estuve corriendo en la categoría Pro A son de 18 años en adelante, en donde salí segundo. El que gano la carrera fue un corredor que es mucho más grande que yo, tiene 25 años”.

Pero para el oriundo de A lo más importante está por venir, y además de seguir sumando experiencia era la posibilidad de competir con los mejores.

“Las expectativas son muy grandes, son muchos corredores los que van a participar de todo Estados Unidos. Espero quedar entre los 3 primeros”.

Por último, destacó la importancia de su equipo Majesty Racing, quien lo está apoyando en todo momento.

“el equipo la verdad que se está portando muy bien, me dieron una bici personalizada con los colores que me gustan y me están apoyando en todo momento”. Concluyó.