Brunengo: “Mi hijo no es un vacunado VIP, trabaja en un centro de salud”

Uno de los nombres que figura en la lista de los vacunados contra el Covid en el departamento, es el del hijo de 19 años del ex Concejal Roberto Brunengo. Algo al menos peculiar y que ya generó polémica en las redes sociales.

Ante esto, RESUMEN dialogó con el ex Concejal quien ratificó la nómina y aseguró que para nada se trata de un “vacunado VIP”.

“No estaba enterado de que se había vacunado, él me comentó que lo inscribió Pablo Orellano de Aterym por trabajar en la administración de un centro de salud” explicó y añadió: “mi hijo no es un vacunado VIP, el trabaja en la administración del centro de salud de su madre y por eso recibió la vacuna. Para nada se trató de un beneficio”, dijo.

Brunengo no dejó de mencionar que sus padres están en lista de espera para ser vacunados y aguardan el turno como corresponde.