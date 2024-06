Camila Homs rompió el silencio y habló de la canción que Tini le dedicó

“Un Mechón de Pelo”, el último álbum de Tini Stoessel, fue un completo éxito. Con 11 canciones, la artista reveló a su público el mar de emociones que padeció durante el último año.

“En algún punto digo: ‘qué rápido que fue todo el proceso, que rápido que caí en depresión’, y al mismo tiempo digo: ‘en realidad, no fue rápido, fue mucho tiempo que no sabía cómo encontrar la manera’ (…)Poder plasmar todo esto que pasó y poder contar mi historia desde un lugar tan sincero y tan real, haciéndolo música”, reveló la cantante previo al lanzamiento de “Un Mechón de Pelo”.

Ahora bien, una de las canciones que causó furor en las redes sociales fue “Ni de ti”. Allí, hizo alusión a los ataques que recibió durante su relación con Rodrigo De Paul.

“Dicen que robé, que una familia rompí, dicen tanta shit, dale, no me hables de mí. Ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Que por eso estoy skinny, no hables de mí. Ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti. Casi mi abuela también se la creyó No le lleves el apunte, porque yo sé lo que es, todo inventado, todo mentira”, son algunas frases de la canción “Ni de tí”.

Tras el lanzamiento de la canción, muchos fanáticos se preguntaron sobre la postura de Camila Homs, expareja del futbolista. Y finalmente, pasado dos meses del lanzamiento del álbum, la modelo rompió el silencio.

Sin embargo, la modelo reveló su punto de vista en una entrevista. Ahí, aseguró que la canción no le afectó porque ella conocía lo que realmente ocurrió.

“No me movió nada, para no decirte mucho. Chicos, es una canción, que diga lo que quiera. Obviamente, yo sé lo que viví, las cosas que pasé, las cosas que son verdad, las cosas que son mentira. Imagínate si me voy a guiar por la letra de una canción, jamás lo haría”, expresó de forma contundente.

Finalmente, Homs recalcó que no atacaría a alguien por una canción. Sin embargo, aseveró que Tini se había “enterrado sola” en los medios de comunicación.

“No voy a ponerme a bardear a nadie por una canción (…) Solo leí las cosas que ponían y la mataban… se enterró sola, pero no tengo nada en contra de ella, ya recontra pasó”, cerró la mediática.