Caos en los cajeros de la ciudad: los vecinos piden refuerzos móviles

En las 煤ltimas horas se han incrementado las quejas de vecinos mediante las redes sociales por la situaci贸n que se vive cada vez que deben retirrae efectivo del cajero de alg煤n Banco.

Y es que en todos sucede lo mismo y si bien el colapso comenz贸 a evidenciarse en la 煤ltima semana, fueron la jornada del 24 y el 25 cuando los vecinos se encontraron directamente sin efectivo en los cajeros. Ante ello, piden refuerzos con cajeros m贸viles; algo que, cabe mencionar, suele hacerle para la 茅poca de festivales.

芦Es imposible sacar dinero. Vas y te volv茅s a cualquier hora porque las colas son interminables y con este calor no ayuda pero cuando te toca tu turno te encontr谩s con que no hay plata. Dos veces me pas贸 esto ya禄, expres贸 molesto un vecino, a la vez que se refiri贸 a la cuesti贸n sanitaria.

芦Todos amontonados, en algunos lugares ni hay alcohol en gel. M谩s ahora con el rebrote deber铆an manejarse de otra manera. Hacer la gesti贸n para cajeros moviles禄, a帽adi贸.

Cabe mencionar, por otro lado que esto sucede cuando la temporada reci茅n est谩 comenzando. 驴Qu茅 pasar谩 m谩s adelante?, 驴Como se retiene al turista?.