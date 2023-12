Caso Solange: van a juicio el ex jefe del COE y una trabajadora social

Luego de tres años de proceso la Justicia de Huinca Renancó elevó a juicio el caso conocido como “Solange Musse”, en el que se encuentran imputados el director del hospital de dicha ciudad, Eduardo Javier Andrada -a cargo en la pandemia de Covid 19 del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)- y la trabajadora social Analía Morales.

Se los acusa de ser presuntos coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber impedido ingresar a la provincia de Córdoba al padre de la chica, Pablo Musse y a su cuñada, para despedirse de Solange, que estaba en estado crítico por un cáncer fulminante.

El hecho que conmovió a todo el país, ocurrió el el fin de semana del 15 de agosto de 2020, cuando el tránsito interprovincial estaba restringido.

A la vez, el juez Claudio Fabián Mazuqui sobreseyó en dicha causa al sargento primero de la Policía Caminera, Darío Mansilla, y al médico Sergio Alí.

El magistrado también ordenó investigar el rol y el grado de responsabilidad de las autoridades del Poder Ejecutivo nacional de aquel entonces, encabezado por el ex presidente Alberto Fernández, y los funcionarios del ministerio de Salud.

Cabe recordar que Solange, de 35 años, falleció cinco días después sin haber podido tener contacto con su papá ni su tía, que habían viajado desde Neuquén para poder compartir las últimas horas de su vida.

El juez de Huinca Renancó busca determinar la “cadena de responsabilidades” que hubo en aquel polémico control, en el que Pablo Musse fue hisopado dos veces y ambos resultados fueron «dudosos», por lo que se le prohibió el ingreso a la provincia.

Además, las autoridades cordobesas lo obligaron a volver a Neuquén, manejando 40 horas, sin frenar en ningún momento del recorrido y fue escoltado por ocho patrulleros que lo sometieron a situaciones humillantes a su cuñada, Paola Lorena Oviedo, con discapacidad.

Las causas que esgrimieron en Córdoba para impedirles el ingreso

Al llegar al control del COE y la Policía Caminera ubicado en la ciudad del sur, Musse presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa.

Además, las autoridades sanitarias requerían en ese momento, la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.

Según explicó el padre de Solange en ese momento, no pudo realizarse el test por su elevado costo y porque los hisopados no tenían cobertura del sistema público de salud si la persona no presentaba síntomas.

Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid 19, los funcionarios habrían hecho abuso de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía, en lugar de enviarlos a un hospital para ser analizados como establecía el protocolo en ese momento.

Por otro lado, de acuerdo a lo argumentado por el abogado representante de la familia de Solange, Carlos Nayi, también se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.

Una vez en Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del entonces juez federal N° 1 de Córdoba Ricardo Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia, pero Solange ya había fallecido y sólo pudo despedir los restos de su hija.