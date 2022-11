Celeste debió suspender su tesis a causa de la computadora que le robaron

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio Parque San Juan y sustrajeron varias pertenencias, entre ellas, la notebook de la damnificada, dónde poseía su avance de trabajo final en la carrera de Enfermería.

El hecho fue publicado por este medio y, a pesar de que la joven -esperanzada- radicó la denuncia correspondiente, lo cierto es que aún no tuvo novedades de sus pertenencias y aseguró que debió suspender su tesis.

«La verdad es que estoy muy angustiada. No volví a tener ninguna novedad y además de la computadora se llevaron cosas de gran valor sentimental que me había regalado mi mamá, quien ya no está a causa de la pandemia», contó Celeste.

Cabe mencionar que además de la notebook Lenovo color negra y gris, los delincuentes se llevaron joyas, dinero, calzado, entre otras cosas, de ella y de su hijo. Aún así, lo que más lamenta es no poder avanzar con su trabajo final.

«Hasta que me componga veré como hago con la tesis, por el momento la suspendo», agregó angustiada la joven.

A quien tenga alguna información piden comunicarse al 3547 455309.