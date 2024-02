Cinemanía: 5 películas protagonizadas por Kevin Costner

Kevin Michael Costner (Lynwood, California, 18 de enero de 1955) es un actor, director y guionista estadounidense, ganador del premio Óscar a mejor película y mejor director por Dances with Wolves (1990).

Tras Silverado (1984), protagonizó No hay salida; pero fue The Untouchables (1987), película que dirigió Brian De Palma, la que le otorgó la etiqueta de estrella y Dances with Wolves (1990) la que le consagró como tal. En 1991 interpretó al fiscal Jim Garrison en la película de Oliver Stone, JFK. Protagonizó El guardaespaldas (1992) junto a Whitney Houston. En 1993 protagonizó Un mundo perfecto y un año después Wyatt Earp junto a Dennis Quaid, películas que no tuvieron mucho éxito pese a su enorme calidad. También protagonizó Waterworld (1995), película que fue duramente criticada por la prensa estadounidense. Como productor, tuvo que afrontar los fracasos económicos de esta última película y El mensajero del futuro (1997), que dirigió y protagonizó.

Desde 2018, protagoniza la serie de televisión Yellowstone (2018-actualidad) por la que ha ganado un Globo de Oro a Mejor actor de una serie de Televisión – Drama en 2023. Además de este, cuenta con otros 3 galardones más a Mejor Director y Mejor película por Dances with wolves (1990) y a Mejor actor de una miniserie o telefilme- Drama por Hatfields & McCoys (2013). Participó en el episodio 10 de la Primera temporada de Better Call Saul (2015).

Por ello, hoy en Cinemanía y en el marco de su 61° cumpleaños, te recomendamos 5 películas que tienen a este artista como protagonista:

Un mundo perfecto (1993)

Texas, año 1963. Butch Haynes (Kevin Costner) es un peligroso e inteligente asesino que se ha escapado de la cárcel en compañía de otro preso. Durante la huida ambos se ven obligados a tomar como rehén al joven Philip (T.J. Lowther), un niño de ocho años que vive con su devota madre, Testigo de Jehová, y sus dos hermanas. El Ranger Red Garnett (Clint Eastwood) y una criminóloga (Laura Dern) irán sobre la pista de los fugados, al tiempo que el secuestro adquiere para el niño cada vez más el carácter de una aventura. La película dura 138 minutos.

Dicen por ahí (2005)

Sara Huttinger (Jennifer Aniston), una joven a punto de casarse, regresa a su ciudad natal, en California, para averiguar la verdad sobre un secreto familiar. Al parecer, los personajes femeninos tanto del libro como de la película «El Graduado» están inspirados en su abuela y en su madre. Pero eso no es lo peor: poco a poco, Sara se sentirá atraída por el maduro galán (Kevin Costner) que tuvo relaciones con ellas en el pasado. El film dura 96 minutos.

Más allá del odio (2005)

La vida de Terry Wolfmeyer (Joan Allen) sufre un vuelco radical cuando su marido desaparece repentinamente. Para colmo, su relación con sus cuatro hijas se hace tan tensa que acaba recurriendo al alcohol para evadirse de sus problemas. En estas circunstancias, la amistad de un vecino (Kevin Costner) que fue jugador de béisbol representa para ella una gran ayuda. La película dura 118 minutos.

3 días para matar (2014)

Ethan Runner (Kevin Costner) es un veterano agente del servicio secreto que afronta su última misión con la esperanza de retirarse para vivir con su hija adolescente (Hailee Steinfeld), a la que apenas conoce, antes de que sea demasiado tarde para ejercer como padre. El film dura 117 minutos.

Figuras ocultas (2016)

Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas, Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monáe), que trabajaron en la agencia espacial NASA a comienzos de los años sesenta (en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de poner en órbita al astronauta John Glenn. La película dura 127 minutos.