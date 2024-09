Cinemanía: 5 películas protagonizadas por Martin Freeman

Martin John Christopher Freeman (nacido el 8 de septiembre de 1971) es un actor inglés. Entre otros reconocimientos, ha ganado dos premios Emmy, un premio BAFTA y un premio del Sindicato de Actores, y ha sido nominado a un Globo de Oro.

Martin John Christopher Freeman nació el 8 de septiembre de 1971 en Aldershot, Hampshire, el menor de cinco hermanos. Sus padres, Philomena Norris y el oficial naval Geoffrey Freeman, se separaron cuando él era un niño. Su padre murió de un ataque al corazón cuando Freeman tenía 10 años.

El abuelo paterno de Freeman, Leonard W. Freeman, fue médico en la Fuerza Expedicionaria Británica durante la Segunda Guerra Mundial y murió en acción en Dunkerque pocos días antes de la evacuación de Dunkerque. El padre de Leonard, Richard, nació ciego y trabajó como afinador de pianos y organista.

Freeman fue criado en la fe católica de su madre y asistió a la Escuela Salesiana en Chertsey, Surrey, antes de asistir al Brooklands College en las cercanías de Weybridge para estudiar medios de comunicación. Su hermano mayor, Tim, se convirtió en cantante del grupo Frazier Chorus.

Por ello, hoy en Cinemanía y en el marco de su cumpleaños número 53, hoy te recomendamos 5 films que tienen a este actor como protagonista:

Love actually (2003)

En Londres, poco antes de las Navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. «Love, Actually» es una manera abreviada de decir “Love Actually Is All Around” y éste es precisamente el argumento de la película: mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los personajes, cada uno a su manera (un primer ministro, una vieja estrella del rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su idioma), están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor. La película dura 128 minutos.

El Hobbit: un viaje inesperado (2012)

Precuela de la trilogía «El Señor de los Anillos», obra de J.R.R. Tolkien. En compañía del mago Gandalf y de trece enanos, el hobbit Bilbo Bolsón emprende un viaje a través del país de los elfos y los bosques de los trolls, desde las mazmorras de los orcos hasta la Montaña Solitaria, donde el dragón Smaug esconde el tesoro de los Enanos. Finalmente, en las profundidades de la Tierra, encuentra el Anillo Único, hipnótico objeto que será posteriormente causa de tantas sangrientas batallas en la Tierra Media. El film dura 170 minutos.

Historias de fantasmas (2017)

El escéptico profesor Phillip Goodman (Andy Nyman) se embarca en un viaje hacia lo terrorífico tras encontrarse un archivo con detalles de tres casos inexplicables de apariciones. La película dura 98 minutos.

Black Panther: Wakanda forever (2022)

La reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), luchan para proteger su nación de la injerencia de potencias mundiales a raíz de la muerte del rey T’Challa. Mientras los wakandianos se esfuerzan por adaptarse a su nueva etapa, los héroes deben actuar unidos, con la ayuda del Perro de la Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman), y forzar un nuevo destino para el reino de Wakanda. El film dura 161 minutos.

Miller´s girl (2024)

Cairo, una joven de 18 años con un talento excepcional para la escritura, se ve inmersa en un enigmático juego de seducción intelectual cuando su profesor, el Sr. Miller, le asigna un proyecto que los sumerge a ambos en una trama cada vez más complicada, una tarea que desdibuja peligrosamente los límites entre lo profesional y lo personal. A medida que se confunden las intenciones de cada uno y sus vidas se entrelazan, el profesor y su alumna deberán enfrentar sus propios miedos y deseos, mientras tratan de preservar sus objetivos personales y aquello que más desean. La película dura 90 minutos.