Cinemanía: 5 películas protagonizadas por Robert De Niro

Robert Anthony De Niro (Nueva York; 17 de agosto de 1943) es un actor estadounidense, ganador de dos Premios Óscar por su actuación en las películas El padrino: Parte II (1974) como un joven Vito Corleone y Toro salvaje (1980) como Jake LaMotta. Es ampliamente conocido por sus papeles de gánster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus múltiples colaboraciones con el director Martin Scorsese y por sus primeros trabajos con el director Brian De Palma.​

Durante su carrera ha interpretado a personajes de toda clase de géneros, así como de terror, drama e incluso de comedia. Entre sus interpretaciones ha compartido un dúo colaborativo con el director Martin Scorsese en diez ocasiones: Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Goodfellas (1990), Cape Fear (1991), Casino (1995), El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023); en todas destacó su actuación de «Método». Entre otras, también están sus intervenciones en El padrino II (1974), The Deer Hunter (1978), Érase una vez en América (1984), The Untouchabales (1987), Despertares (1990), Heat (1995) y Joker (2019).

Por ello, hoy en Cinemanía y en el marco de su cumpleaños número 81, hoy te recomendamos 5 films que tienen a este actor como protagonista:

Taxi Driver (1976)

Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam, Travis Bickle (Robert De Niro) trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre insociable que apenas tiene contacto con los demás, se pasa los días en el cine y vive prendado de Betsy (Cybill Shepherd), una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Pero lo que realmente obsesiona a Travis es comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad. Y un día decide pasar a la acción. La película dura 113 minutos.

Hombre de honor (2000)

Carl Brashear nació en Kentucky en el seno de una familia de campesinos negros cuya vida ha estado siempre marcada por el racismo. Mac, el padre de Carl, le enseñó desde niño el valor de la perseverancia como arma para vencer los obstáculos y alcanzar sus sueños. Carl sueña con ingresar en la escuela de buzos de la marina de los Estados Unidos. El film dura 123 minutos.

El lado bueno de las cosas (2012)

Tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat (Bradley Cooper) regresa a casa de sus padres (Robert De Niro y Jacki Weaver). Aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su exmujer, la situación cambia cuando conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica con problemas y mala reputación. A pesar de la mutua desconfianza inicial, pronto surge entre ellos un estrecho vínculo que les ayudará a encontrar el lado bueno de las cosas. La película dura 120 minutos.

El irlandés (2019)

Frank Sheeran fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. ‘El irlandés’ es la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver del país: la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado; sus mecanismos internos, sus rivalidades y su conexión con la política. El film dura 209 minutos.

Los asesinos de la luna (2023)

Ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el «Reinado del Terror». La película dura 206 minutos.