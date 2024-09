Cinemanía: especial Friends

Friends (F·R·I·E·N·D·S), también conocida en Hispanoamérica como Amigos, es una serie de televisión estadounidense creada y producida por Marta Kauffman y David Crane. La misma se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 1994 por la cadena NBC y duró hasta el 6 de mayo de 2004. En España, se emitió en la primera temporada bajo el nombre Colegas.

La serie trata sobre la vida de un grupo de amigos —Chandler Bing, Phoebe Buffay, Mónica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani— que residen en Manhattan, Nueva York. Suceden tanto buenos como malos momentos, pero con una crítica cómica a los hechos más trascendentales de la actualidad. Inmediatamente después del éxito en su país, el programa comenzó su difusión por todo el mundo con similares resultados. En marzo de 2019, fue considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia, siendo también votada en 2018, según Ranked, como la mejor comedia de situación de todos los tiempos.​

La serie tiene diez temporadas de unos 24 capítulos cada una, salvo la tercera y sexta temporada, que tuvieron 25 episodios, y la última, que tuvo 17 capítulos. Una vez finalizada, se rodó Joey, una secuela sobre la vida del personaje homónimo en Los Ángeles. También tuvo un breve cruce con la serie Mad About You, cuando Jamie y Lisa entraron en Central Perk y confundieron a Phoebe Buffay con su hermana gemela Ursula.

Los miembros del elenco regresaron para un especial de reunión que se estrenó en HBO Max, el 27 de mayo de 2021. La duración del episodio – 104 minutos.

La historia da inicio en un café de Nueva York, Central Perk, en el cual se encuentran los personajes: Mónica Geller, Chandler Bing, Phoebe Buffay y Joey Tribbiani; donde también se incorporan con el paso de los minutos Ross Geller y por último Rachel Green. Este encuentro da comienzo a una etapa donde seis amigos viven en la ciudad de Nueva York. Es una comedia basada en la amistad, los buenos y malos momentos como: los triunfos, el amor, el pasado y el futuro.

A continuación, y en el marco de un nuevo aniversario del comienzo de esta serie, en Cinemanía hacemos un repaso de las temporadas de esta icónica serie:

Temporada 1

En la primera temporada se presentan los seis personajes principales: Chandler, Phoebe, Mónica, Joey, Ross y Rachel, quien llega a Central Perk después de dejar a Barry, su prometido, el día de su boda y se traslada a un apartamento con su amiga Mónica, a la que conoció en la escuela secundaria. Ross, que había estado enamorado de Rachel y que también iba a la misma escuela secundaria, intenta constantemente decirle lo que siente por ella. Sin embargo, muchos obstáculos se interponen en su camino, como por ejemplo el hecho de que está esperando un bebé con su exmujer lesbiana, Carol. Joey se demuestra perseverante luchando por un puesto de trabajo de actor, mientras que Phoebe trabaja como masajista y tiene un rasgo de «locura» en su personalidad, debido a sus problemas que comenzaron en su niñez cuando su madre se suicidó. Chandler rompe con su novia Janice, que vuelve con frecuencia en las temporadas posteriores. Al final de la temporada, Chandler accidentalmente revela que Ross está enamorado de Rachel, y ella se da cuenta de que siente lo mismo, corre a decírselo antes de que él embarque hacia China pero no lo logra. La temporada termina con Rachel esperando en el aeropuerto la llegada de Ross desde su viaje a China.

Temporada 2

La segunda temporada comienza con Rachel esperando en el aeropuerto la llegada de Ross desde China. Ella iba a declararle su amor, pero ve que llega acompañado de Julie, una antigua compañera de universidad con quien se reencontró en el viaje y ahora es su novia. Rachel tiene varios intentos fallidos para decirle a Ross que está enamorada de él. Una noche, Rachel tiene una cita a ciegas organizada por Mónica, consume demasiado alcohol y termina llamando a Ross dejando claros sus sentimientos. Ross deja a Julie, aunque el comienzo de la relación con Rachel tiene problemas y no consigue comenzarla. Los personajes finalmente, después de que Rachel, por un vídeo de cuando eran adolescentes ve que Ross está enamorado de ella desde el instituto, comienzan una relación. Joey logra un buen papel y tiene mucho éxito en la telenovela Los días de nuestra vida, pero su personaje muere después de conflictos con los guionistas de la serie, alegando que escribe muchas de sus propias líneas. Chandler regresa con Janice, su exnovia de la primera temporada. Mónica comienza a salir con Richard, un amigo de la familia recién divorciado y 21 años mayor que ella. Al final de temporada, terminan su relación cuando se dan cuenta de que a diferencia de Mónica, Richard no quiere tener hijos.

Temporada 3

La tercera temporada adquiere un marcado formato de serie sitcom. Rachel comienza a trabajar en Bloomingdale’s, una cadena de tiendas de lujo, y Ross se pone celoso de su colega, Mark, quien le consiguió el trabajo. Rachel decide tomar un descanso de la relación que mantiene con Ross, quien herido y ebrio se acuesta con otra persona, Rachel se entera por un conocido y rompe definitivamente con él. Mientras tanto, Chandler tiene dificultades para hacer frente a su separación, ya que cree que morirá triste y solo después de que deja ir a Janice para que mantenga su matrimonio. Después de creer que ella no tiene familia, excepto su hermana gemela Ursula, Phoebe se familiariza con su medio hermano y conoce a una amiga de su madre muerta que resulta ser su madre biológica. Joey desarrolla una relación con Kate, una compañera de actuación,esta relación acaba abruptamente cuando ella se va a Los Ángeles a triunfar y Mónica comienza una relación, pese a que ella en un principio no quería nada con el millonario Pete Becker, que termina posteriormente, debido a que él quiere ser una estrella de la primitiva UFC y ella no quiere ver como le destrozan una y otra vez. En los últimos capítulos de esta temporada Ross empieza a salir con una amiga de Phoebe, lo cual pone celosa a Rachel, Chandler enloquece cuando Mónica le dice que nunca podrían ser novios, Rachel más adelante consigue que la nueva novia de Ross se rape la cabeza para que Ross la rechace y vuelva con ella, mientras cortan (ya que están todos de vacaciones en una casa de playa de un cliente de Phoebe) Rachel escribe una carta abriendo sus sentimientos, la temporada acaba con Ross entrando al dormitorio de Rachel.

Temporada 4

En el estreno de la cuarta temporada, Ross y Rachel se reconcilian brevemente, después de que Ross finge leer una larga carta que Rachel escribió para él, pero sigue insistiendo en que los dos estaban en un descanso por lo que rompen de nuevo. Joey sale con Kathy, una chica con la que comparte clases de actuación y de la que Chandler se enamora. Kathy y Chandler más tarde se besan, lo que provoca un conflicto entre Chandler y Joey. Joey perdona a Chandler solo después de hacerle pasar un día en una caja como castigo. Phoebe se convierte en vientre de alquiler para ayudar a su hermano y su esposa Alice. Mónica y Rachel se ven obligadas a intercambiar apartamentos con Joey y Chandler después de perder una apuesta en un juego de preguntas, pero se las arreglan para volver, primero intentan sobornarlos con un pase de temporada para los Knicks y un beso de un minuto (fuera de pantalla) entre las chicas, lo vuelven a apostar y pierden intencionadamente para que se vayan al partido y puedan cambiar las llaves, y así volver al piso. Ross comienza a salir con una mujer inglesa llamada Emily, familiar del jefe de Rachel a la que este deja abandonada en una lluviosa Nueva York, y al final de la temporada planean su boda en Londres. Una vez en Londres, el día previo a la boda de Ross y Emily, Chandler y Mónica se acuestan e intentan ocultarlo. Rachel decide asistir a la boda de Ross y Emily. Y al decir sus votos, Ross pronuncia el nombre de Rachel en el altar, para sorpresa de la novia y los invitados.

Temporada 5

La quinta temporada se centra en Mónica y Chandler tratando de mantener su nueva relación a escondidas de sus amigos, excepto de Joey que es el primero en enterarse y lo pasa muy mal. Phoebe da a luz trillizos en el episodio 100 de la serie: un niño, Frank Jr. Jr., y dos chicas: Leslie y Chandler. (Habían creído en un principio que serían dos niños y una niña, por lo que deciden mantener el nombre de Chandler, a pesar de que el bebé resulta ser una niña.) Emily afirma que la única condición con la que permanecería casada con Ross es si corta toda comunicación con Rachel. Ross está de acuerdo, pero durante una última cena con los seis personajes principales juntos, Emily llama a Ross y, al descubrir que Rachel está allí, se da cuenta de que ella no confía en él, por lo que pone fin a su matrimonio. Phoebe comienza una relación con un oficial de policía Gary (Michael Rapaport) que termina después de que este mate un pájaro. Joey consigue ser protagonista en una película por lo que viaja a Las Vegas para la grabación. Después de que la película sea cancelada, Joey se queda en Las Vegas a trabajar como repartidor. Al final de temporada todos se van a Las Vegas a ver Joey, Chandler y Mónica que celebran su primer año de novios discuten después de que ella cene con Richard sin decírselo a Chandler, después de reconciliarse deciden casarse en una capilla de Las Vegas, pero se encuentran con la sorpresa de ver a Ross y Rachel totalmente borrachos saliendo de la capilla casados.

Temporada 6

La sexta temporada se centra en como Chandler y Mónica deciden no casarse pero sí ir a vivir juntos. Ross y Rachel después de casarse en Las Vegas borrachos, se divorcian unos episodios después. Rachel se muda con Phoebe, y Joey consigue un papel en una serie de televisión llamada Mac and C.H.E.E.S.E, que protagoniza junto a un robot. Ross consigue un trabajo dando clases en la Universidad de Nueva York, y comienza a salir con una de sus estudiantes, Elizabeth (Alexandra Holden). El apartamento de Phoebe y Rachel se incendia, por lo que Rachel se muda con Joey mientras que Phoebe se muda con Chandler y Mónica. En el final de temporada, Chandler y Mónica se encuentran con Richard en una cena organizada por Chandler, donde pensaba pedirle a Mónica que se case con él. En el restaurante, Richard le dice a Mónica que aún la quiere, confundiendo a Mónica, pero ella se da cuenta de que quiere realmente a Chandler. Al enterarse después de los planes de Chandler, decide proponerle matrimonio ella primero, aunque acaba haciéndolo Chandler. El episodio termina con Mónica aceptando la propuesta de Chandler.

Temporada 7

La séptima temporada se centra fundamentalmente en Mónica y Chandler, que comienzan a planear su boda. Como es tradición en EE. UU. que los padres paguen la boda, se ven envueltos en el problema que la madre de Chandler no tiene dinero por sus divorcios y los padres de Mónica han preferido gastarse el dinero de la boda de Mónica en una casa de la playa, aunque este problema se soluciona rápidamente ya que Chandler tiene unos ahorros guardados. Joey se encuentra en un punto en el trabaja en la serie de televisión por cable, Mac and Cheese y le ofrecen hacer una prueba, para interpretar al gemelo de Dr. Drake Ramoray en «Los días de nuestra vida», él lo rechaza altivamente ya que tiene el otro trabajo y cree que va a ser un éxito. Obviamente la serie es un fracaso, y él vuelve corriendo para que le den la oportunidad, lo cual rechazan pero consigue hacer de su antiguo papel pero moribundo y sin diálogo. Una vez que se arregla el apartamento de Phoebe tras el incendio, se reforma a una sola habitación grande en lugar de dos pequeñas, por lo que Rachel decide seguir viviendo en el apartamento de Joey. El final de temporada muestra la boda de Mónica y Chandler, y revelándose que Rachel está embarazada después de que Phoebe descubre una prueba de embarazo positiva en el baño de Mónica.

Temporada 8

La temporada se centra en como Chandler y Mónica inician su vida de casados y en el embarazo de Rachel. La temporada comienza cuando descubren gracias a una investigación sobre un jersey rojo, que el padre del hijo de Rachel es Ross. Rachel y Ross deciden tener el bebé, pero no reanudar su relación romántica. Joey comienza a tener sentimientos románticos por Rachel, pero ella no le corresponde. La temporada termina con Rachel dando a luz a Emma y con Chandler y Mónica decidiendo tener un hijo. En el hospital, la madre de Ross le ofrece a Ross un anillo de compromiso y lo presiona para que se case con Rachel. Ross no está de acuerdo, y guarda el anillo en el bolsillo de su chaqueta. Mientras tanto, en la sala de posparto, Rachel pide a Joey un pañuelo, y cuando Joey busca uno en el bolsillo de la chaqueta de Ross, el anillo cae al suelo. Joey se arrodilla para recogerlo y cuando se vuelve a Rachel para preguntarle sobre ese anillo, aún de rodillas, Rachel impactada responde «sí, acepto» interpretando que Joey le estaba proponiendo matrimonio.

Temporada 9

En la novena temporada, Ross y Rachel deciden irse a vivir juntos al apartamento de Ross, con su hija Emma. Mónica y Chandler intentan concebir un bebé, pero después de varios intentos fallidos y de estudios médicos, descubren que no son capaces de concebir. Phoebe y Joey deciden invitar mutuamente amigos para salir para tener una cita doble, y Joey se olvida de invitar un chico para Phoebe. Pero le miente y le dice que había invitado a un amigo suyo que se llama Mike. Para poder validar su mentira, pregunta en voz alta en la cafetería si hay algún Mike, y le ofrece pagarle una cena a cambio de salir con Phoebe resultando una atracción entre ellos. Phoebe se reencuentra con un exnovio, David, pero decide seguir con Mike, el falso amigo de Joey. La convivencia de Ross y Rachel se complica por la relación entre ellos y los celos resultantes, por lo que Rachel y Emma se mudan a vivir con Joey en la mitad de la temporada, y Rachel desarrolla sentimientos románticos por Joey, mientras que el resto de sus amigos empiezan a planear y hacer todo lo posible para que Ross y Rachel vuelvan a estar juntos. Para ello les organizan una cita a cada uno con algún personaje nefasto para que se den cuenta que no tienen que salir con otros sino que tienen que volver juntos. Luego Ross es invitado a ser el principal orador en un Congreso de Paleontología en Barbados, y Joey se enamora de la paleontóloga que invita a Ross a dar su conferencia, Charlie. Empiezan a salir y todo el grupo viaja a Barbados en el final de la temporada a oír a Ross dar su conferencia. Joey y su novia Charlie rompen durante el congreso porque se aburre de que ella esté tan ocupada en asuntos académicos, y ella comienza una relación con Ross, que ve atractivo su interés por el mundo de la cultura. Joey se entera de los sentimientos de Rachel aunque no puede hacer nada por respeto a Ross, aunque al ver Joey que Ross está enamorado de Charlie, decide besar a Rachel.

Temporada 10

La décima temporada cierra varias historias de larga duración. Charlie rompe con Ross y vuelve con su exnovio. Joey y Rachel tratan de lidiar con los sentimientos que Ross tiene acerca de que ellos estén juntos. Phoebe y Mike se casan a mitad de temporada, en la calle frente a la cafetería Central Perk. Mónica y Chandler deciden adoptar un niño y son elegidos por Erica (interpretada por Anna Faris) una madre soltera. En el final de la serie, Erica da a luz a gemelos, para sorpresa de Mónica y Chandler -un niño, Jack (por el padre de Mónica), y una niña, a quien llaman Erica (el nombre de la madre biológica). Mónica y Chandler compran una casa y se preparan para mudarse a las afueras. Joey se siente enfadado por todos los cambios en su vida. Rachel es despedida de su trabajo y acepta una nueva oferta en Louis Vuitton en París, pero Ross, dándose cuenta de que la quiere, la persigue al aeropuerto para detenerla. Rachel se da cuenta de que ella lo quiere también, y se baja del avión que la llevaba a París, accediendo a quedarse con él. La serie termina con los seis y los dos nuevos bebés de Mónica y Chandler, saliendo del apartamento para tomar un café en Central Perk. La última frase de la serie la dice Chandler, haciendo una broma por última vez. La última toma de la serie es un gran plano secuencial del apartamento vacío, las llaves de los seis personajes sobre la mesa, y el marco dorado sobre el visor de la puerta violeta, tan característico desde los inicios de la serie.