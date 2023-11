Ciro Ayala volverá a pelear en España

Una vez más Ciro Ayala volverá a subirse al ring en el viejo continente, será este sábado 18 de noviembre Bosso Traore de España. El combate será en Hostal Cataluña y Aragón, en una gran pelea internacional.

«La buscamos nosotros a la pelea, venimos buscandola hace dos meses y no se concretaba, pero me llamaron casi de sorpresa, me llamaron de un dia para el otro, y dije que si, es lo que quiero, quieron subirme al ring. Estoy muy contento por todo, es lo que queria, lo que estaba buscando y estoy entrenando y haciendo las cosas bien para hacer una gran pelea». Le decía a Resumen Ayala desde España.

«A lo que agregó. Gracias a Cristian (Maldonado, su eentrenado) por que esta organizando todo y muy agradecido por lo que hace». Concluyó.

Hay que recordar que en su primer combate en Europa en el mes de mayo y en una dura pelea derrotó por puntos al nigeriano Moise. Cortex Bitok