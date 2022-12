Claudio Sánchez y sus expectativas con el Nacional de Clubes

La próxima semana la ciudad de San Luis recibirá al Torneo Nacional A de Handball, donde el equipo Municipal buscará quedar entre los mejores 4 equipos del país.

Su entrenador, Claudio Sanchez, dialogó con RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9 Fm, donde habló de todo, sobre la preparación para este torneo, sobre la derrota en la final del Torneo Clausura, y de su particular forma de vivir el handball.

“Por las dudas me vine hacer mi control cardiaco, por suerte está todo bien para aguantar toda la semana que viene, tengo el Emac completo, no tengo que tener un desfibrilador al lado puedo dirigir tranquilo”. Comenzaba entre risas Sánchez el dialogo con el programa radial.

Por cómo vive el handball tan enérgico, decía lo siguiente. “Tiene que ver con mi ADN como vivo el handball, alguna veces trato de controlarlo un poco pero es más fuerte que uno y no tengo forma de controlarlo. Es una pasión, son muchos años de disfrutarlo, mucho tiempo pasaron momentos amargos, momentos buenos y ese combo hace que me enamore cada vez más de este deporte”.

Pasando a lo netamente deportivo, el equipo viene de tener un traspié ante Cief de Villa María, donde cayeron en la final del Torneo Clausura, en referencia a eso decía. “Esperemos haber hecho el duelo rápido, tuvimos un traspié, no sé si inesperado, pero no cayó en el momento justo, y no fue de la forma que tal vez uno desea perder un partido, se gana y se pierde hay que saber entender cuando se pierde, porque el rival hizo las cosas mejor o vos la hiciste mal, y acá hubo muchos factores que influyeron en el resultado, y eso lo que te deja un sabor amargo”.

“La preocupación es por lo que se viene en realidad el golpe nos pegó y lo sentimos, en eso estamos trabajando, el marte nos entrenamos con los chicos que nos van a acompañar de refuerzo. El miércoles hicimos una charla técnica y después entrenamos, para luego terminar con hielo para relajar”.

El próximo martes el equipo altagraciense debutará a partir de las 18.30 ante Ferrocarril Oeste en el Nacional de Clubes, un equipo exigente como todos los de Buenos Aires, pero tiene fe que se puede traer un buen resultado si se plantean inteligentemente los partidos.

“Estamos listo para sobre todo disfrutar esta experiencia que es única. Que no cualquiera llega hasta acá, estamos jugando contra los mejores del país es un desafío lindo y a la vez duro porque te medís contra los mejores. Vos fíjate que el domingo (27 noviembre) sentimos la fatiga del jueves (24 noviembre) en la semi, imagínate que vamos a jugar tres días seguidos, arrancamos con los porteños, los dos primeros partidos, juegan a otra intensidad a otro rose, y hay que hacer un juego inteligente para llegar entero a los tres juegos iniciales”.

El equipo contará para este último torneo del año, con tres refuerzos, Antonio Piatti Fadda, Francisco Zidarich de Universitario y Juan Fernando Castro Merlo de Escuelas Pías.

“Como se nos dio la posibilidad de ampliar la lista de jugadores, entonces lo que hicimos por decisión de todos, es llevar un grupo de juniors, la base de equipo y para buscar un poco más de competitividad y además buscar a estos jugadores que son chicos que los conozco muy bien”. Concluyó.