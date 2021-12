Comienzo arrollador del handball

Fue comienzo altamente positivo para Municipalidad de Alta Gracia en esta primera parte del Torneo Nacional “C” de Handball que se está disputando en San Luis.

El equipo municipal logró el pase a cuartos de final con puntaje perfecto, al lograr tres victorias en igual cantidad de partidos. Hoy a partir de las 12 horas enfrentará a Patagones en la segunda parte del Campeonato.

El torneo lo comenzaron con una victoria el pasado martes cuando derrotaron por 33 a 26 a Meraki de Neuquén. Luego seguiría el di de ayer la victoria por la mañana ante CEF Nº 23 de Chaco por 44 a 29, y cerró por la tarde su participación con la victoria por 35 a 27 ante los locales ASEBA.

Los otros partidos de cuartos los jugaran AB Centenario vs Club ASEBA, Tupungato vs Cef Nº5 y Godoy Cruz vs Once Unidos.