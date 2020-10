“Como cantautora y compositora he dedicado mi vida a difundir una cultura de paz”

Violeta Quintana es una cantautora de nacionalidad Uruguaya, que reside en la Comuna vecina de La Rancherita y que cuenta con una vasta trayectoria musical. Su arte, al que ha sabido encontrarle otro sentido, lo utiliza como canal para transmitir mensajes de aliento, inclusión y amor. En una entrevista con RESUMEN, Violeta comenta cuales fueron sus inicios y como es su presente en este contexto de pandemia.

“Me inicié profesionalmente en la Música en 1989, habiendo recibido formación integral en la Escuela Nacional de Arte Lírico. Interpretaba Ópera y Zarzuela (canto, baile y actuación)”, agregó y continuó pero “los géneros musicales que interpreto son tan diversos como mi gusto por la música. Todo lo que interpreto (ya sea propio o de otros autores) me representan de alguna manera. He desarrollado un estilo donde combino diferentes climas sonoros que invitan a realizar un viaje hacia el interior de cada persona transitando diferentes estadios”, inició, a la vez que dijo que si hay que darle un nombre a lo que hace, sería “WORLD MUSIC” o MUSICA DEL MUNDO, porque responde a su sentir es universalista y no reconoce fronteras políticas.

Ser cantautora no es su única profesión. Violeta también se desempeña en el área de la Sanación cómo Terapeuta Holística y cómo guarda ambiente, brindando charlas, talleres gratuitos, y apoyando a ONG sin fines de lucro. “Integro éstos tres aspectos en la Música que hago porque confío plenamente en el Poder Transformador y Sanador de la Música”, remarcó

Consultada por la manera en que la pandemia afecto sus proyectos, la artista manifestó: “Sí, me afectó enormemente. Tenía varias presentaciones locales y una gira por Uruguay, culminando con un Concierto en un Teatro de Montevideo. Pero no he tenido tiempo de aburrirme. He estado muy abocada a asistir personas a distancia y en ocasiones también personalmente brindando apoyo terapéutico, además de otras actividades diversas que realizaba desde mi hogar. Con la Música casi nada. En junio me convocaron para cantar y oficiar como Maestra de Ceremonia en un Festival Medieval vía Streeming”.

“Es primordial que como artistas y principalmente comunicadores utilicemos nuestro arte para construir una Unidad en la Diversidad que conformamos, el respeto a toda manifestación de vida en la naturaleza, a construir la paz en nosotros mismos, en nuestra vida a la tolerancia, a Justicia y a la Igualdad de Derechos”, culminó Violeta quien se autodefine como una persona de perfil bajo, con poca presencia en las redes sociales aunque cuenta con un canal de Youtube llamado: Pacem Producciones en donde comparte sus creaciones. Uno de sus últimos cortes es Bajo el mismo cielo, en idioma inglés, uno de los 13 idiomas que maneja además de dialectos para así manifestar su arte resignificada música del mundo.