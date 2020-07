Cómo construir dignidad desde las viviendas sociales generando empleo legítimo

La construcción de un casa debe salir desde su propios cimientos con un carácter social, el Estado tanto nacional como provincial deben contemplar que cada actor del mundo del trabajo que interviene en su ejecución, no pueden ser precarizados ni estar dentro del nefasto circuito de la informalidad laboral.

Otra forma más sutiles de precarizar el trabajo es cuando se pone a una ONG a construir, puede sonar fuerte, pero la experiencia nos demostró el quiebre social que producen es cuantioso. Los trabajadores contratados desde estas organizaciones carecen de la seguridad social mínima indispensable: No tienen acceso a la totalidad del sistema de salud (obra social) ni ellos… ni sus familias, no se les realiza ningún tipo de aportes al sistema jubilatorio, y al finalizar la obra no existe para ellos una libreta de fondos de desempleo ( Ley 22.250), ni indemnización de ningún tipo cuando vienen de las otras áreas de la industria.

El Estado Nacional deberá tener en cuanta esta situación, y equilibrar para que la regla sea la construcción desde instituciones con obreros, empleados y profesionales en un marco de total formalidad; dejando el trabajo bien intencionado de las ONG como la excepción, y no como la política de vivienda que se avecina; de esta forma se estará evitando el quebranto social al que hacíamos referencia.

“De nada sirve pretender dar dignidad a un trabajador con una vivienda social, cuando se está precariza con su construcción a otros trabajadores”

Los sindicatos cordobeses del sector interpretaron esta realidad y pusieron en evidencia el Costo Social de políticas que buscan activar el mercado laboral y supuestamente mejorar a su vez la calidad de vida de los argentinos, que resultan totalmente inviables para el Estado en materia de costos.

Nuestra Provincia de Córdoba esta llamada sin dudas también a dar respuesta sobre la Vivienda Social, por ello los distintos Sectores que conforman el Clúster Social de la Construcción ( sindicatos y cámaras empresarias) le formalizaron un segundo pedido al Gobernador Juan Schiaretti, sabiendo de su compromiso con la Justicia Social y de su manejo equilibrado de los números de la provincia. Por ello es más que importante plantear que la construcción de viviendas produce un crecimiento en el PBI del 2,4% al 4,5% por encimá de otras herramientas de estímulos , tales como la reducción de impuestos al trabajo o transferencia de sumas fijas a personas, o transferencias a sectores sociales focalizados… esas acciones solo incrementa el PBI entre un 0,4% a un 1,2%. (Fuente: Foro de Análisis Económico de la construcción).

Volver a la Cultura del Trabajo es comenzar a transformar los justos Planes Sociales en Empleo genuino… así lo entendimos y queremos trabajarlo desde el Partido Laborista en Córdoba. Buscamos recrear el paradigma que…”El Trabajo Dignifica” y sustentarlo desde la formalidad garantiza una verdadera Justicia Social para todos.

“La verdadera vivienda social es aquella que desde sus cimientos entrega dignidad al poseedor y al resto de los trabajadores”

Lic. Gustavo Rossi Presidente Partido Laborista Argentina