«Con Edmundo Rossi se va una parte importante de la historia misma de Falda del Carmen»

Edmundo Felix Rossi, nació un 20 de septiembre de 1920 en la Estancia La Anchorena en el Verbo Divino, ubicada en cercanías de Villa Parque Santa Ana y falleció este miércoles a la edad de 101 años e su Falda del Carmen querida.

Hijo de inmigrantes italianos, «Mundo» como lo llamaban los amigos, fue el pionero indiscutido de su pueblo, al cual llegó cuando apenas era un paraje que no tenía ni luz eléctrica ni agua potable y, a lo largo de su vida cosechó amistades entrañables como Monseñor Primatesta y el Cura Padre Viera, quienes nunca faltaban a sus pomposos festejos de cumpleaños. «Ellos eran como mis hermanos», supo decir Don Edmundo en la cálida entrevista que RESUMEN le hizo al cumplir 100 años de edad.

Su vida estaba llena de recuerdos ya anécdotas como la de la primer bombita de luz que se encendió en Falda del Carmen. «A esa bombita se la llevé a la Virgen del Carmen. Pusimos plata, no del pueblo sino nuestra, no me acuerdo cuanto pusimos cada uno pero unos buenos pesos y así EPEC trajo la luz a Falda del Carmen», recordaba «Mundo».

¿Alguien pude dudar de que la historia de Falda del Carmen se escribe a través de él? Claro que no y es por eso que desde la misma Comuna, hoy comandada por Ruben Liendo, reconocieron que con la muerte de Don Féliz se va una parte importante de la historia misma de Falda del Carmen. «Estamos muy tristes con esta noticia, él ha sido un hombre muy querido en nuestra localidad», expresó Liendo en diálogo con RESUMEN.